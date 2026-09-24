Antract și situația reprezentativelor naționale

Teatrul al cărui decor este un patrulater verde pământiu are și el relașul său. Cele trei săptămâni de pauză (deja au început) dă răgazul unei analize a ceea ce a fost, a unei organizări a pregătirii pe perioada intermediară și de elaborare a unei strategii pentru a doua treime a sezonului regulat. Câteva echipe, gen Dinamo și Petrolul, au rezultate superioare fotbalului etalat, iar altele precum Galați și Voluntari au cumulat mai puține puncte decât ceea ce au arătat că știu pe teren.





Tot așa am putea spune că valoarea loturilor Universității Craiova și FCSB este superioară locului pe care îl ocupă, la fel cum am putea spune că Farul și două dintre promovate (Corvinul și Sepsi) au demonstrat că rezultatele unei echipe nu sunt doar consecința însumării valorii fiecărui jucător în parte. Sunt câteva echipe care au rezultate peste valoarea echipei datorită antrenorilor și aici mă gândesc în special la Dinamo, Rapid și Farul. La polul opus, patronatele echipelor FCSB și a celei din Miercurea Ciuc trag echipa în jos prin ingerințele total neprofesioniste în alcătuirea loturilor, a echipelor de start și a schimbărilor de pe parcursul unui meci.

Etapa a zecea, ultima din prima treime a campionatului regulat, a adunat din nou un număr mare de goluri (27, 16 înscrise de gazde) și de puncte în dreptul amfitrionilor (18 prin cele șase victorii). Aceasta este și prima etapă în care nu s-a consemnat nici un rezultat de egalitate: UTA - Sepsi 1-0 după un henț nesancționat care ar fi putut schimba soarta meciului; Rapid - Argeș 3-1, Șucu înscrie, Șucu plătește; CFR - Botoșani 3-1 facilitat de un Creț iresponsabil în minutul 9; Craiova - FCSB 5-0 fără minuni, hărmălaie inutilă; Voluntari - „U” 0-2 așezat; Dinamo - Farul 4-0 din cauza lui Alibec; Oțelul - Corvinul 2-3 supraalimentat cu faze spectaculoase, goluri multe, faulturi excesiv de multe și 11 cartonașe galbene; Petrolul - Miercurea Ciuc 2-0 ce putea fi obținut și fără ajutorul arbitrilor.

Despre echipa națională vă las în compania colegului Florin „Mumu” Mureșan care precis vă va ține la curent cu cele mai importante știri implementate și cu momente savuroase. Vă spun doar programul meciurilor din acest interval: 25 septembrie Suedia - România (Stockholm); 28 septembrie România - Bosnia & Herțegovina (București, fără spectatori); 2 octombrie Polonia - România (Varșovia); 5 octombrie România - Suedia (București). Toate partidele se dispută de la ora 21,45.



Situația echipe naționale sub 21 de ani (antrenor Costin Curelea) este tristă. Modul de calificare din cele 9 grupe preliminare este: primul loc se califică direct în turneul final EURO 2027. Se va face un clasament al echipelor clasate pe locul doi și liderul acestui clasament se califică de asemenea direct la turneul final. Celelalte oprt vor juca între ele câte un meci de baraj pentru ultimele 4 locuri disponibile la turneul final. În momentul de față echipele cu șanse de calificare sunt doar Spania (21 de puncte), Finlanda (16 puncte) și noi (13 puncte).

Fiecare echipă mai are de jucat câte trei meciuri. Noi cu Cipru (25 septembrie, Larnaca, ora 19), Finlanda (30 septembrie, Târgoviște, ora 19) și Spania (6 octombrie, Ibiza, ora 20). Pentru locul întâi este o aberație să ne mai gândim deoarece Spania are un meci în San Marino. Locul doi l-am avea asigurat dacă vom câștiga toate cele trei meciuri iar pe Finlanda să o depășim la minim trei goluri. Altfel ne vom ruga ca Spania să facă cel puțin un egal în Finlanda. Greu. Greu, dar nu imposibil. Finlanda mai are meci în Kosovo.



Echipa sub 19 ani (antrenor Ion Marin) participă la un turneu amical în Serbia unde întâlnesc Ungaria (24 septembrie, ora 17, la Backa Topola), Serbia (26 septembrie, ora 17 la Kula) și Bulgaria (29 septembrie, ora 15,30, la Senta).



Mircea Diaconescu a calificat România sub 18 ani la Turneul final al CM U17 ce se va disputa în Qatar între 19 noiembrie și 13 decembrie. În vederea obținerii unor rezultate de excepție lotul va participa la un turneu amical în Portugalia unde va întâlni Turcia (29 septembrie, ora 13, Lousada), Portugalia (2 octombrie, ora 19,15, Paredes) și Uzbekistan (5 octombrie, ora 19, Lousada).



Antrenorul Alexandru Ciobanu a disputat un meci amical în Slovenia (5-2 pentru noi) și va mai disputa două jocuri. Tot cu Slovenia pe 24 septembrie ora 11 și cu o echipă locală în 27 septembrie. Tot meciuri amicale vor disputa și elevii lui Lucian Mezei (sub 16 ani) în Portugalia unde vor întâlni pe rând Turcia (30 septembrie, ora 18), Portugalia (3 octombrie, ora 13) și Danemarca (6 octombrie, ora 17).



Naționala feminină (antrenor Massimo Pedrazzini) a câștigat, după cum se știe, o grupă preliminară în vederea participării la Campionatul Mondial din Brazilia de anul viitor. Până atunci mai are două hopuri de trecut. Primul este dubla cu puternica echipă a Norvegiei (9 octombrie, ora 20, pe Arcul de Triumf și 13 octombrie, ora 19, în Norvegia). Slabe șanse să ne calificăm dar dacă reușim atunci vom avea o sarcină mai ușoară în ultima dublă, cea cu învingătoarea dintre Albania și Țara Galilor. Junioarele (selecționer Ionuț Florea) au învins la începutul acestei luni în dubla întâlnire amicală cu fetele din Moldova. Scoruri 4-0 și 2-1.



Opriți războaiele!