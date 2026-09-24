ROBOTICĂ. StarTech caută noi colegi la Satu Mare! Bobocii de la „Ioan Slavici” au aflat cum pot intra în lumea roboticii

Locale 24.09.2026 14:34
ROBOTICĂ. StarTech caută noi colegi la Satu Mare! Bobocii de la „Ioan Slavici” au aflat cum pot intra în lumea roboticii

Echipa de robotică StarTech FTC RO151 a mers în clasele de a IX-a de la Colegiul Național „Ioan Slavici” și le-a prezentat elevilor proiectele, roboții și oportunitățile pe care le oferă participarea în echipă. Recrutarea de noi membri este în desfășurare.

Prima întâlnire cu viitorii colegi

Membrii echipei StarTech FTC RO151 au vizitat clasele de boboci ale Colegiului Național „Ioan Slavici” din Satu Mare, unde le-au povestit elevilor despre activitatea echipei și despre proiectele de robotică la care lucrează.

Pentru mulți dintre elevii de clasa a IX-a, întâlnirea a fost o primă ocazie de a afla ce înseamnă, dincolo de competiții și roboți, munca într-o echipă de robotică.

De la construcția roboților, la programare și lucru în echipă

StarTech le-a prezentat elevilor roboții pe care îi construiesc și modul în care membrii echipei colaborează pentru dezvoltarea proiectelor.

Participarea într-o echipă de robotică le oferă elevilor interesați de tehnologie posibilitatea de a descoperi noțiuni de construcție și programare a roboților, dar și de a-și dezvolta abilitățile de colaborare și de rezolvare a problemelor practice.

StarTech își deschide porțile pentru noii membri

Elevii care sunt pasionați de tehnologie și vor să încerce robotica sunt invitați să afle mai multe despre activitatea StarTech și despre modul în care se pot implica în echipă.

Recrutarea este în desfășurare, iar reprezentanții StarTech îi încurajează pe cei interesați să ia legătura cu membrii echipei pentru informații despre posibilitățile de înscriere.

În anunțul transmis nu a fost precizat un termen-limită pentru recrutare.

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