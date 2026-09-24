Elevii care au dus numele județului pe podium au fost premiați

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a celebrat performanța elevilor care au reprezentat județul la olimpiadele școlare naționale. Diplomele, distincțiile și aplauzele au răsplătit munca și perseverența olimpicilor și a profesorilor care i-au pregătit.

O după-amiază dedicată performanței

Gala Olimpicilor Sătmăreni, ediția 2026, s-a desfășurat joi, 24 septembrie, începând cu ora 14:00, în Sala de evenimente „Esedra” de pe strada Gorunului nr. 6 din Satu Mare.

Evenimentul organizat de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a reunit elevi, profesori, directori de unități de învățământ, părinți și parteneri educaționali, într-un cadru festiv dedicat rezultatelor deosebite obținute în anul școlar 2025–2026.

În cadrul ceremoniei au fost acordate diplome, distincții și aprecieri oficiale elevilor care au obținut rezultate remarcabile la olimpiadele școlare naționale, dar și cadrelor didactice care i-au pregătit și îndrumat.

Roxana Petca: felicitări pentru elevii și profesorii care au făcut performanță

La eveniment a fost prezentă și vicepreședinta Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca, care le-a transmis elevilor performanți și profesorilor acestora felicitări și toate gândurile bune.

Prezența reprezentanților administrației județene a subliniat importanța acordată educației și susținerii elevilor care au reușit să obțină rezultate importante la nivel național.

Adelin-Cristian Ghiarfaș: „Performanța se construiește prin muncă și perseverență”

La Gala Olimpicilor Sătmăreni a fost prezent și reprezentantul Primăriei municipiului Satu Mare, Adelin-Cristian Ghiarfaș, care i-a felicitat pe elevii premiați, pe profesorii acestora și pe familiile care le-au fost alături.

„Felicitări elevilor olimpici sătmăreni, cadrelor didactice care le călăuzesc pașii spre performanță și, bineînțeles, familiilor care îi susțin.

Performanța se construiește prin muncă și perseverență, iar numărul mare de elevi premiați azi la Gala Olimpicilor Sătmăreni este încă o dovadă că Satu Mare are o comunitate minunată de copii și tineri ambițioși și valoroși.

Susținem și încurajăm performanța în educație și vom continua să investim în infrastructura educațională și în proiecte dedicate tinerilor noștri”, a transmis Adelin-Cristian Ghiarfaș.

O gală dedicată muncii și perseverenței

Gala Olimpicilor Sătmăreni a fost, astfel, un moment de recunoaștere a rezultatelor obținute de elevii sătmăreni și de apreciere a efortului depus de cadrele didactice și familiile acestora.

Evenimentul a pus în valoare nu doar rezultatele obținute la competițiile școlare, ci și munca, talentul, perseverența și seriozitatea elevilor care au reprezentat județul Satu Mare la nivel național.

Prin această gală, comunitatea educațională sătmăreană și-a celebrat elevii performanți și profesorii care au contribuit la pregătirea lor, într-un eveniment în care excelența în educație a fost pusă în centrul atenției.







