Accidentul s-a produs miercuri după-amiază, pe strada George Călinescu din Satu Mare. Bărbatul a fost scos de pompieri din autoturism și predat echipajului medical, fiind transportat ulterior la spital.

Mașina a ajuns în gardul unui imobil

Miercuri, 23 septembrie 2026, în jurul orei 16:00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe strada George Călinescu din municipiul Satu Mare.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat de 82 de ani, din Satu Mare, conducea un autoturism, moment în care i s-ar fi făcut rău.

Șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, iar autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat în gardul unui imobil.

Bărbatul a rămas încarcerat

La locul accidentului au intervenit și pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare.

În urma impactului, conducătorul auto, în vârstă de 82 de ani, a rămas încarcerat în autoturism. Pompierii au acționat pentru extragerea acestuia, victima fiind scoasă din mașină în condiții de siguranță.

Bărbatul era conștient în momentul în care a fost predat echipajului SAJ Satu Mare, care a efectuat evaluarea și i-a acordat îngrijirile medicale necesare.

Ulterior, conducătorul auto a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul nu consumase alcool

Polițiștii l-au testat pe conducătorul auto cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Pompierii au asigurat, de asemenea, măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor și au deconectat bornele bateriei autoturismului pentru eliminarea riscului de izbucnire a unui incendiu.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.