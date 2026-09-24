Accidentul s-a produs miercuri după-amiază, între Supuru de Jos și Supuru de Sus. Un autoturism a ajuns în șanț după ce șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers.

Mașina s-a răsturnat în șanț

Miercuri, 23 septembrie 2026, în jurul orei 15:00, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 19A, între localitățile Supuru de Jos și Supuru de Sus.

Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit, din primele verificări, că un bărbat de 43 de ani, din județul Cluj, conducea un autoturism pe DN 19A, iar pe fondul altor preocupări ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers.

Autoturismul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în șanț.

Un copil de 3 ani, printre victime

În urma accidentului rutier, conducătorul auto, o femeie de 42 de ani, pasageră în autoturism, precum și un copil în vârstă de 3 ani au suferit vătămări corporale.

Cele trei persoane au fost transportate la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Șoferul nu consumase alcool

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.