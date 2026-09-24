Conducerea Consiliului Județean Satu Mare, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean și transportatorii care efectuează curse intrajudețene au discutat despre problemele care pot apărea și despre măsurile necesare pentru ca elevii să beneficieze de un transport sigur și predictibil.

Problemele, discutate înainte să devină urgențe

Conducerea Consiliului Județean Satu Mare a organizat joi o ședință de lucru cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare și cu transportatorii care asigură cursele intrajudețene pentru elevi.

Discuțiile au avut ca principal obiectiv identificarea din timp a eventualelor probleme care ar putea apărea pe parcursul anului școlar și stabilirea unor soluții pentru ca transportul elevilor să se desfășoare în condiții cât mai bune.

Și decontarea abonamentelor, pe agenda întâlnirii

Un alt subiect important abordat în cadrul întâlnirii a fost modalitatea de decontare a abonamentelor elevilor.





Participanții au discutat despre simplificarea și eficientizarea procedurilor, astfel încât procesul să fie cât mai clar pentru toți cei implicați și să evite apariția unor probleme administrative.

Cătălin Filip: „Transportul școlar înseamnă siguranță și predictibilitate”

Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, a subliniat importanța unei colaborări permanente între instituțiile implicate și transportatori.

„Cred că un transport școlar bine organizat înseamnă, înainte de toate, siguranță, predictibilitate și mai puține griji pentru elevi și părinți”, a transmis Cătălin Filip.





Acesta a precizat că este important ca problemele să fie discutate din timp și ca soluțiile să fie pregătite înainte ca situațiile semnalate să afecteze transportul elevilor.

Dialog permanent pe parcursul anului școlar

În urma întâlnirii, participanții au convenit să păstreze un dialog constant și să intervină acolo unde este necesar, în funcție de situațiile care vor fi semnalate.

Reprezentanții Consiliului Județean Satu Mare susțin că vor urmări în continuare modul în care se desfășoară transportul elevilor și vor căuta soluții pentru problemele care pot apărea pe parcursul anului școlar.