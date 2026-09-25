Transurban Satu Mare va introduce, începând de luni, 28 septembrie 2026, o nouă linie de transport public. Linia 20 va circula experimental timp de trei luni și va asigura conexiuni între zona centrală a municipiului, Cartierul Solidarității, zona Barițiu, zona Rachel – strada Dara și Piața Titulescu.

Noua rută este gândită în special pentru a facilita deplasarea elevilor către și dinspre unitățile de învățământ, însă poate fi utilizată de toți călătorii. În perioada de testare va fi urmărit numărul de pasageri, iar traseul și programul ar putea fi ajustate în funcție de cerere.

Trei plecări pe zi de la Casa de Modă

Linia 20 va funcționa în zilele de școală, iar plecările din stația Casa de Modă sunt programate la orele 12:15, 13:15 și 14:15.

Programul a fost stabilit astfel încât noua rută să poată răspunde în special nevoilor elevilor care termină cursurile în intervalul prânzului și au nevoie de o conexiune rapidă către diferite zone ale orașului.

Linia va fi deservită de un autobuz de tip midibus, adaptat pentru o rută cu o cerere care urmează să fie evaluată în perioada experimentală.

Trei stații noi apar pe traseu

Odată cu introducerea Liniei 20, vor fi disponibile și trei stații noi pentru călători.

Acestea sunt amplasate pe strada Dara, la numerele 104 și 60, precum și în Piața Titulescu, în zona Petrom.





Noile puncte de oprire vor contribui la conectarea mai bună a zonei Rachel și a străzii Dara cu restul traseului.

O rută gândită pentru elevi, dar nu numai

Potrivit Transurban, noua linie își propune să faciliteze deplasarea elevilor către și dinspre unitățile de învățământ, asigurând în același timp conexiuni mai bune pentru locuitorii zonelor traversate.

Traseul va lega zona centrală de Cartierul Solidarității, zona Barițiu, strada Dara și Piața Titulescu, oferind o alternativă de transport public pentru persoanele care se deplasează între aceste puncte.

Introducerea liniei beneficiază de sprijinul Primăriei Municipiului Satu Mare.

Trei luni de test pentru Linia 20

Noua rută va funcționa timp de trei luni, perioadă în care Transurban va urmări gradul de utilizare și modul în care este folosit serviciul de către călători.

Datele colectate în această perioadă vor fi analizate pentru a se stabili dacă sunt necesare modificări ale serviciului, în funcție de nevoile reale ale pasagerilor.

Astfel, perioada experimentală va putea arăta dacă noua conexiune răspunde cererii și dacă programul sau traseul trebuie adaptate ulterior.

Pentru familiile din Satu Mare, introducerea Liniei 20 reprezintă o nouă variantă de transport public, în special în intervalul de după terminarea cursurilor, când elevii trebuie să ajungă spre diferite cartiere ale municipiului.



