Băncile „inteligente” îi lasă pe turiști să-și încarce telefoanele și să navigheze pe internet

Turiștii care ajung la Castelul Károlyi din Carei sau la Cetatea Ardud au la dispoziție, de acum, un nou tip de mobilier urban. Patru bănci inteligente au fost amplasate în cele două zone turistice, oferind încărcare pentru dispozitive, iluminat și conectivitate la internet.

Investiția combină patrimoniul istoric cu tehnologia modernă și le permite vizitatorilor să se odihnească, să-și încarce telefonul, să acceseze informații online și să-și planifice următoarea oprire pe ruta tematică a castelelor.

O pauză pe bancă, cu telefonul la încărcat

Cele patru bănci inteligente au fost instalate în cadrul proiectului CULT.ROUTE – Ruta tematică a castelelor 2, implementat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Satu Mare.

Dotate cu facilități moderne, acestea au fost concepute pentru a răspunde nevoilor turiștilor care vizitează cele două obiective istorice importante din județ.

Vizitatorii se pot opri pentru o pauză și, în același timp, își pot încărca telefoanele sau alte dispozitive electronice.

Internet și iluminat, chiar lângă obiectivele istorice

Pe lângă funcția de încărcare a dispozitivelor, băncile sunt prevăzute cu iluminat și conectivitate la internet.

Astfel, turiștii pot căuta informații despre obiectivele pe care le vizitează, pot accesa hărți și alte resurse online sau își pot organiza următoarele opriri pe traseul turistic.

Practic, o vizită la Castelul Károlyi sau la Cetatea Ardud poate include acum și o scurtă „pauză tehnologică”, fără ca turistul să fie nevoit să caute o priză sau o conexiune Wi-Fi în altă parte.

De la castele medievale la mobilier urban inteligent

Conceptul urmărește să aducă tehnologia modernă mai aproape de obiectivele de patrimoniu și să îmbunătățească experiența celor care parcurg ruta tematică a castelelor.

Castelul Károlyi din Carei și Cetatea Ardud reprezintă două dintre punctele de interes ale traseului, iar noile bănci inteligente adaugă o componentă modernă experienței turistice.

Proiectul CULT.ROUTE – Ruta tematică a castelelor 2, prin astfel de intervenții, urmărește să facă traseul mai accesibil și mai atractiv pentru vizitatori, combinând promovarea patrimoniului cu soluții moderne pentru turiști.



