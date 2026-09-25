FOTBAL. Daniel Prodan revine „acasă” la Satu Mare!

Tricourile, fotografiile și obiectele personale ale legendarului fotbalist, expuse la Muzeul Județean

Vineri, 2 octombrie, de la ora 13.00, Muzeul Județean Satu Mare va găzdui vernisajul unei expoziții dedicate lui Daniel Prodan, unul dintre fotbaliștii care au dus numele Sătmarului pe marile arene ale lumii și care a rămas în memoria iubitorilor de fotbal prin pasiunea și determinarea sa.

Expoziția va reuni tricouri, fotografii, obiecte din colecția personală și alte amintiri care vor readuce în atenția publicului atât cariera sportivă, cât și omul din spatele fotbalistului Daniel Prodan.

O expoziție despre fotbalistul care a dus Sătmarul pe marile arene

Daniel Prodan ocupă un loc aparte în istoria fotbalului românesc, iar legătura sa cu Satu Mare face ca o expoziție dedicată fostului internațional să aibă o puternică încărcătură pentru comunitatea locală.

Vernisajul programat vineri, 2 octombrie, la Muzeul Județean Satu Mare va aduce în fața publicului o serie de obiecte care au făcut parte din povestea sa sportivă și personală.

Vizitatorii vor avea ocazia să descopere elemente care documentează parcursul fotbalistului și momentele importante ale unei cariere care l-a transformat într-un nume cunoscut de iubitorii fotbalului din România și nu numai.

Tricouri, fotografii și obiecte din colecția personală

Printre piesele prezentate în cadrul expoziției se vor număra tricouri, fotografii și obiecte provenite din colecția personală a lui Daniel Prodan.

Fiecare dintre acestea va contribui la reconstruirea unei povești care depășește rezultatele de pe teren și pune în valoare omul din spatele sportivului.

Expoziția va oferi astfel publicului posibilitatea de a descoperi o parte din memoria personală și sportivă a celui care a reprezentat România în perioada considerată una dintre cele mai importante din fotbalul românesc.

Un nume legat pentru totdeauna de Generația de Aur

Daniel Prodan a rămas în memoria iubitorilor de fotbal drept unul dintre reprezentanții Generației de Aur, perioadă în care echipa națională a României a obținut unele dintre cele mai importante rezultate din istoria sa.

Prin această expoziție, Muzeul Județean Satu Mare propune publicului o întâlnire cu amintirea unui sportiv care a purtat numele orașului său natal pe stadioane importante și care a devenit o sursă de inspirație pentru generațiile următoare.

Vernisajul are loc pe 2 octombrie

Vernisajul expoziției dedicate lui Daniel Prodan va avea loc vineri, 2 octombrie, începând cu ora 13.00, la Muzeul Județean Satu Mare.

Pentru iubitorii fotbalului, evenimentul reprezintă o ocazie de a vedea de aproape obiecte care au aparținut unuia dintre fotbaliștii emblematici ai Generației de Aur și de a redescoperi, prin fotografii și amintiri, povestea sătmăreanului care a ajuns să joace pe marile arene ale lumii.



