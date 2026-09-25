Cum va arăta construcția care va schimba traficul din Satu Mare

Pasarela pietonală și velo supraterană din intersecția Crinul, alături de modernizarea traseului velo de pe Podul Golescu, reprezintă una dintre investițiile majore pregătite pentru dezvoltarea mobilității urbane din municipiul Satu Mare. Proiectul, în valoare de aproape 75 de milioane de lei, se află în etapa de analiză a propunerilor financiare, iar termenul de finalizare este stabilit pentru decembrie 2027.

Investiția urmărește să ofere pietonilor și bicicliștilor o traversare mai sigură a uneia dintre zonele intens circulate ale orașului, reducând în același timp conflictele dintre traficul auto și fluxurile pietonale și velo.

Pasaj suprateran de 66 de metri diametru, la cinci metri deasupra carosabilului

Proiectul „Pasarela pietonală și velo intersecția Crinul” este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene, prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 74.854.233,37 lei, iar obiectivul general îl reprezintă reducerea emisiilor de carbon prin îmbunătățirea mobilității urbane și a mediului urban, precum și creșterea calității vieții în municipiul Satu Mare.

Investiția are două obiective principale: construirea pasajului pietonal și velo suprateran în intersecția Crinul și modernizarea traseului velo de pe Podul Golescu.

Pasarela va avea o structură metalică amplasată la aproximativ cinci metri deasupra carosabilului și va fi concepută sub forma unor platforme circulare concentrice. Cercul exterior va avea un diametru de aproximativ 66 de metri, iar platforma centrală va avea un diametru de 14 metri.

Patru rampe și patru elevatoare pentru accesul în pasarelă

Noua construcție va fi gândită pentru mai multe categorii de utilizatori, respectiv pietoni, bicicliști și persoane cu dizabilități.

Pentru traversarea intersecției sunt prevăzute patru rampe pietonale, iar pentru bicicliști și persoanele cu dizabilități vor fi realizate patru piste și căi de acces.

Un element important al proiectului îl reprezintă cele patru elevatoare care vor permite persoanelor cu dizabilități să ajungă la nivelul superior al pasarelei. Pietonii vor putea utiliza, de asemenea, rampele și scările prevăzute în proiect.

La marginea rampelor și a platformelor vor fi instalați parapeți de protecție, iar calea de rulare va fi realizată din asfalt rugos, în conformitate cu normativele în vigoare.

Un „inel” verde suspendat deasupra intersecției

Proiectul nu se limitează la realizarea unei simple pasarele. Documentația prevede amenajarea unor spații verzi importante pe platforma supraterană, cu arbuști de talie mică și medie și zone florale.

Cercul exterior, cu o lățime de aproximativ șapte metri, va include pista pentru bicicliști, aleea destinată pietonilor și persoanelor cu dizabilități, dar și zone verzi.

Pentru amenajarea suprafețelor pietonale sunt prevăzute materiale rezistente la umiditate, îngheț și temperaturi ridicate, inclusiv pardoseli de tip Deck, piatră finisată și suprafețe exterioare cauciucate și antiderapante.

Legătura dintre cercul exterior și cel interior va fi realizată prin insule metalice și podețe, astfel încât utilizatorii să poată circula între diferitele zone ale construcției.

Pasarela va avea iluminat alimentat cu energie solară

Investiția include și soluții pentru eficientizarea energetică a zonei.

Pasajul va beneficia de un sistem modern de iluminat, inclusiv corpuri alimentate cu ajutorul panourilor solare. Totodată, este prevăzută modernizarea și extinderea iluminatului public din zonă, prin utilizarea unor sisteme LED eficiente energetic.

Proiectul include și soluții pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale.

În același timp, documentația prevede amenajarea unor suprafețe verzi importante, ținând cont de nivelul ridicat al traficului auto și de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de mediu în zona intersecției.

1,2 kilometri de piste de biciclete modernizate pe traseul Podului Golescu

Investiția nu se oprește la intersecția Crinul. Proiectul prevede și modernizarea infrastructurii pentru biciclete de-a lungul Bulevardului Lalelei și pe Podul Golescu.

Lucrările vor viza aproximativ 1.200 de metri de piste de biciclete, pe traseul dintre pasajul suprateran din zona intersecției străzilor Careiului și Bulevardul Lalelei și zona Bulevardului Lalelei – strada Bujorului, pe ambele părți ale bulevardului, inclusiv pe Podul Golescu.

Prin această intervenție se urmărește realizarea unei legături mai coerente pentru bicicliști și crearea unor condiții mai bune pentru deplasarea nemotorizată prin oraș.

Traficul auto, pietonii și bicicliștii, separați prin noua soluție

Potrivit documentației proiectului, situația actuală din zona intersecției este caracterizată de fluxuri importante de trafic auto și pietonal, în timp ce circulația bicicletelor nu este suficient de clar delimitată.

Prin realizarea pasarelei, fluxurile de circulație urmează să fie reorganizate, pietonii și bicicliștii urmând să traverseze intersecția la nivel suprateran.

Noua infrastructură este gândită astfel încât să reducă interacțiunea directă dintre pietoni, bicicliști și traficul auto, cu obiectivul de a crește siguranța și accesibilitatea.

În plus, proiectul urmărește încurajarea renunțării, acolo unde este posibil, la deplasarea cu autoturismul personal în favoarea mersului pe jos și a utilizării bicicletei.

Investiția trebuie finalizată până în decembrie 2027

În prezent, proiectul se află în etapa de analiză a propunerilor financiare, conform procedurii.

Finanțarea este asigurată în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, în cadrul obiectivului privind promovarea mobilității urbane multimodale durabile și sprijinirea unor forme de transport mai puțin poluante.

Dacă lucrările vor respecta calendarul stabilit, pasarela pietonală și velo din intersecția Crinul, împreună cu infrastructura velo modernizată de pe traseul Podului Golescu, ar urma să fie finalizate până în decembrie 2027.