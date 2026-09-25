Evenimentul cultural anual Nocturna bibliotecilor 2026, organizat de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) în parteneriat cu bibliotecile publice din România și Republica Moldova, revine în acest an cu o nouă ediție dedicată bibliotecilor ca spații vii, deschise și esențiale pentru comunitățile lor.

Ediția din acest an se va desfășura vineri, 02 octombrie 2026, având tema „Biblioteca, inima comunității” și creează pentru bibliotecile publice participante ocazia de a-și deschide porțile și să aducă împreună oameni, povești, experiențe și generații, într-o celebrare comună a lecturii, culturii, memoriei și apartenenței.

Într-o lume aflată într-o continuă schimbare, biblioteca rămâne unul dintre puținele spații în care fiecare membru al comunității își poate găsi locul. Este spațiul în care se păstrează memoria comunității, se întâlnesc generațiile, se descoperă patrimoniul local, se cultivă dialogul și se construiesc noi forme de solidaritate și participare.

Biblioteca Județeană Satu Mare se alătură și de această dată evenimentului național „Nocturna bibliotecilor” și va fi gazda unor programe speciale, adaptate pentru a reflecta tematica extrem de ofertantă a prezentei ediții. Fiecare activitate își propune să asigure o experiență unică pentru fiecare vizitator.

Astfel, Biblioteca Județeană Satu Mare își va deschide porțile vineri, 2 octombrie, la ora 17:00, pentru a primi oaspeți de seamă cu evenimente culturale și evocări, întâlniri cu personalități locale, expoziții de pictură și fotografie, activități creative pentru copii și pentru adulți, lansări și prezentări de carte și reviste literare, atât în limba română cât și în limba maghiară, povești de viață, vizionare de film, recitaluri de muzică ușoară și clasică, jocuri pentru dezvoltarea comunicării și conștiinței de sine, expoziții de carte și alte surprize. Prin aceste evenimente și activități create pentru vizitatorii de toate vârstele, instituția cărții sătmărene va demonstra, încă o dată, că biblioteca nu este doar un loc în care se păstrează cărți, ci un loc în care comunitatea se întâlnește, se recunoaște și își construiește viitorul.

Nocturna bibliotecilor 2026 – „Biblioteca, inima comunității” continuă tradiția uneia dintre cele mai cunoscute campanii naționale de promovare a bibliotecilor, aducând în prim-plan rolul bibliotecii ca reper cultural, educațional și social, dar mai ales ca spațiu al apartenenței și al legăturilor dintre oameni și instituții. Astfel că evenimentul este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare și al Fundației Vodafone România. Partenerii evenimentului sunt Școala de Arte Satu Mare, Muzeul Județean Satu Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România–Filiala „Anton Davidescu” Satu Mare, Grupul cultural româno-maghiar „Sine ira et studio”, Asociația Seniorilor Sătmăreni, Cenaclul Cronograf, Asociația Clubul Creatorilor „Afirmarea”, revistele literare „Acolada” și „Szamos”, precum și Trupa Inedit Satu Mare, coordonată de prof. Sorin Berindei și Sergiu Berindei.

Prezenta ediție a Nocturnei ne oferă oportunitatea să redescoperim împreună biblioteca dincolo de rafturi și cărți: ca memorie, întâlnire, diversitate, dialog și inimă a comunității.

Biblioteca ne aduce împreună. Biblioteca păstrează poveștile noastre. Biblioteca este inima comunității.

Rezervați-vă noaptea de 2/3 octombrie pentru a vă alătura Nocturnei bibliotecilor! Descoperiți mai multe detalii despre programul propus de bibliotecarii sătmăreni aici: https://www.bibliotecasatumare.ro .



