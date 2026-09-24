Cupa Sătmarului a ajuns la ediția a XV-a, dar povestea Royal Dance Club continuă cu aceeași pasiune: prin copii, prin performanță și prin dragostea pentru dans.

Satu Mare a fost la sfârșitul săptămânii trecute , din nou în centrul atenției dansului sportiv românesc. Peste 300 de dansatori din întreaga țară au participat la cea de-a XV-a ediție a Cupei Sătmarului, competiție organizată de Royal Dance Club Satu Mare, sub coordonarea antrenorilor și organizatorilor Ovidiu Ignat, Otto Varga și Oana Bumba.Peste 150 de perechi și mai mult de 80 de concurente înscrise la categoria „solo” au transformat Sala Liceului cu Program Sportiv într-o adevărată scenă a dansului sportiv, într-un concurs care a deschis sezonul competițional de toamnă.Pentru Royal Dance Club, competiția a avut o însemnătate aparte, sportivii clubului reușind să obțină numeroase clasări pe podium și rezultate foarte bune la mai multe categorii de vârstă și nivel.Rezultate foarte bune pentru sportivii Royal Dance ClubLa categoria debutanți, 4-7 ani, perechea Savianu Dragoș și Buga Marina a obținut locul 3.La solo fete, rezultatele au fost următoarele: Simionas Lara – locul 10 la 1 dans, 8-9 ani; Roter Alexandra – locul 9 la 1 dans, 8-9 ani; Iacos Mara – locul 14 la 1 dans, 8-9 ani; Frento Leah – locul 6 la 3 dansuri, 10-11 ani; Mureșan Victoria – locul 1 la 2 dansuri, 10-11 ani; Vasiac Victoria – locul 1 la 3 dansuri, 10-11 ani; Caraian Paula – locul 2 la 1 dans, 10-11 ani; Stegeran Oana – locul 4 la 1 dans, 10-11 ani; Antonia Domuț – locul 14 la categoria fete solo debutante, 8-9 ani.La categoriile de vârstă mai mari, Lucuț Ema a câștigat locul 1 la fete solo open, 14-15 ani, iar Florea Larisa s-a impus la fete solo E, open, 12-13 ani, ocupând locul 1. Micle Iris a obținut locul 6 la fete solo, 2 dansuri, 10-11 ani, în timp ce Dragomir Ilinca s-a clasat pe locul 5 la fete solo, A dansuri, 10-11 ani.Podiumuri și la categoria duoSportivele Royal Dance Club au avut evoluții foarte bune și în competițiile de duo.Mureșan Victoria și Vasiac Victoria au obținut locul 2 la duo fete, 10-11 ani. Reghina și Miriam au câștigat locul 1 la duo fete, 6-9 ani, iar Stegeran Oana și Caraian Paula s-au clasat pe locul 4 la duo fete, 10-11 ani.Iris și Ilinca au urcat pe locul 3 la duo fete, 10-11 ani, în timp ce Ema și Raissa au câștigat locul 1 la duo fete, 12-15 ani.Rezultate foarte bune au venit și la categoriile solo open: Harkel Isabel – locul 2 la fete solo E, open, 6-11 ani, și Pop Surya – locul 2 la fete solo H, open, 6-11 ani.Perechile Royal Dance Club, din nou în lupta pentru podiumȘi la competițiile pe perechi, sportivii clubului sătmărean au avut evoluții apreciate.Andrei Pteancu și Reghina Vida s-au clasat pe locul 12 la hobby, 6-11 ani.Armin Dohi și Lara Cimpan au obținut locul 2 la open basic standard, 6-11 ani, și locul 4 la open basic latino, 6-11 ani.Bogdan Bura și Lara Hiri au ocupat locul 4 la open basic standard, 6-11 ani, locul 6 la open basic latino, 6-11 ani, și au câștigat locul 1 la clasa E, 10-11 ani.Ianis Domuț și Mara Steer s-au clasat pe locul 9 la open basic latino, 12-13 ani.O evoluție foarte bună au avut și Darius Iepure și Amina Iepure, care au câștigat locul 1 la open basic standard, 12-15 ani, și au obținut locul 2 la open basic latino, 14-15 ani.La categoria hobby, 12-13 ani, Răzvan Tarta și Elissa Ciul au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, obținând locul 1.O competiție care a devenit tradițieDincolo de rezultate, Cupa Sătmarului a demonstrat încă o dată nivelul la care Royal Dance Club reușește să organizeze o competiție de dans sportiv.Sala LPS a fost transformată într-un spațiu dedicat sportului și eleganței, cu decor, lumini și sunet, iar parada concurenților, deschiderea oficială și programul de gală au completat o zi în care dansul sportiv a fost în centrul atenției.„Am avut din nou un număr mare de perechi, ceea ce nu poate decât să ne bucure și să ne oblige în același timp să păstrăm la superlativ, an de an, organizarea. Mă bucur că la prima competiție a sezonului de toamnă am reușit să aducem aici perechi valoroase, iar competiția a fost una de un nivel ridicat”, a declarat Ovidiu Ignat, organizator și arbitru al competiției.Prezența cluburilor din diferite regiuni ale țării confirmă faptul că, după 15 ediții, Cupa Sătmarului și-a câștigat un loc important în calendarul dansului sportiv românesc.Pentru Royal Dance Club, însă, rezultatele de la această ediție reprezintă mai mult decât simple clasări. Sunt rezultatul muncii constante de la sală, al antrenamentelor, al implicării antrenorilor și al susținerii familiilor.Royal Dance Club Satu Mare le mulțumește tuturor sportivilor pentru munca și pasiunea cu care au reprezentat clubul, precum și antrenorilor Ovidiu Ignat, Otto Varga și Oana Bumba pentru implicarea de zi cu zi în pregătirea dansatorilor.Un mulțumesc special merge către Primăria Municipiului Satu Mare, Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, Casa de Cultură a Sindicatelor, precum și către sponsorii și partenerii Sigma Sound, Hotel Dana, Nicovid și tuturor celor care au contribuit la organizarea și desfășurarea acestei ediții.Și, poate cel mai important, mulțumim părinților Royal Dance Club. Pentru timpul investit, pentru drumuri, emoții, susținere, răbdare și pentru faptul că sunt alături de copii la fiecare antrenament și la fiecare competiție. În spatele fiecărui dansator care urcă pe podium se află o familie care crede în el.