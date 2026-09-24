Deputatul Nicolae-Miroslav Petreţchi a participat, miercuri, 23 septembrie, la invitaţia preşedintelui Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, la cel de-al şaselea Summit al Platformei Internaţionale Crimeea, desfăşurat la New York, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, principalul for deliberativ al ONU, în cadrul căruia toate cele 193 de state membre participă la dezbateri şi discută principalele probleme internaţionale privind pacea, securitatea, cooperarea şi dezvoltarea.

Summitul a reunit şefi de stat şi de guvern, miniştri, reprezentanţi ai Uniunii Europene şi ai organizaţiilor internaţionale, precum şi parteneri ai Ucrainei din diferite regiuni ale lumii.

România a fost reprezentată la nivel înalt de preşedintele Nicuşor Dan, cu care deputatul Nicolae-Miroslav Petreţchi a avut ocazia să discute despre importanţa unor astfel de evenimente.

Summitul a fost deschis de preşedintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, care a subliniat importanţa restabilirii ordinii internaţionale şi a respectării dreptului internaţional, inclusiv prin restabilirea controlului Ucrainei asupra Crimeei. Mesajul transmis a evidenţiat faptul că securitatea regională, respectarea suveranităţii statelor şi protejarea drepturilor omului sunt strâns legate de soluţionarea situaţiei din peninsula Crimeea.

Agenda summitului s-a concentrat pe situaţia actuală din peninsula Crimeea, aflată sub ocupaţie temporară, pe respectarea drepturilor omului şi pe consecinţele militarizării regiunii, inclusiv în domeniul educaţiei şi în rândul tinerilor. De asemenea, discuţiile au vizat securitatea regională şi globală, menţinerea atenţiei şi a presiunii internaţionale asupra Rusiei, respectarea integrităţii teritoriale a Ucrainei şi identificarea unor măsuri coordonate pentru deocuparea Crimeei.

Cooperarea internaţională şi iniţiativele menite să consolideze securitatea şi stabilitatea în regiunea Mării Negre au constituit, de asemenea, un alt punct de interes al summitului.

Participarea reprezentantului minorităţii ucrainene în Camera Deputaţilor la acest eveniment are o importanţă deosebită pentru Uniunea Ucrainenilor din România, reflectând rolul activ al UUR în sprijinirea Ucrainei, în promovarea respectării dreptului internaţional şi în susţinerea intereselor şi valorilor comunităţii ucrainene din România.