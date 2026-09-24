Pe 16 și 17 septembrie, motocicliști din toată țara au dus pe unul dintre cele mai cunoscute drumuri montane din România oameni care, cei mai mulți, nu mai urcaseră niciodată pe o motocicletă

Acum o lună, Ana Maria Junjan nu se vedea pe o motocicletă, pe drumul spre Bâlea Lac. „Dacă m-ai fi întrebat acum o lună dacă vin cu motorul aici, aș fi râs”, spune fondatoarea Asociației Pasito România. Pe 16 și 17 septembrie, a fost una dintre persoanele cu dizabilități care au urcat pe Transfăgărășan, între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, în cadrul proiectului „Transfăgărășan fără limite”, organizat de Asociația Club Sportiv Caiac SMile.

Au venit zeci de motociclete cu ataș și ATV-uri, din mai multe regiuni ale țării. Unele au urcat pe roți, altele au fost aduse pe platforme. Participanții au fost din România și din Republica Moldova. Pentru cei mai mulți dintre beneficiari, a fost prima plimbare pe motocicletă sau pe ATV. Unii vedeau Transfăgărășanul pentru prima oară.

Și la ghidon

Nu toți participanții cu dizabilități au stat pe locul pasagerului. Câțiva au condus ei înșiși ATV-uri și au dus pe traseu alți participanți. Pe drum s-au aflat și Alexandru Bologa, campion paralimpic la para judo, și alți sportivi din sportul adaptat românesc.

Cel mai vârstnic motociclist din coloană avea 82 de ani. Membru al clubului Rock N Road, a condus o motocicletă cu ataș pe tot traseul, împreună cu beneficiarii.

O promisiune ținută

Denisa Oșan, manager de proiect la Caiac SMile și membră WIMA România, vorbește despre Bâlea ca despre o promisiune: „Le-am promis prietenilor noștri cu dizabilități că vor putea trăi aceleași experiențe de care ne bucurăm și noi. Dacă eu pot să merg cu caiacul, să schiez, să sar din avion sau să urc pe motor pe un traseu de munte, atunci și ei ar trebui să aibă această șansă.”

Spune că diferența s-a simțit și de partea cealaltă a ghidonului: „Bucuria și adrenalina pe care le simțim de obicei pe motor au fost și mai intense văzându-i pe ei cât de mult se bucură de munte și de experiență.”

Ionuț Stancovici, fondatorul Caiac SMile și membru Widows Sons Romania, s-a oprit la oamenii care au răspuns apelului. „Mă bucur atât de mult că am reușit să aducem de peste tot din țară motociclete cu ataș. Motocicliștii, participanții cu dizabilități, familiile, voluntarii… toți au făcut eforturi foarte mari pentru a ne fi alături”, spune el. „Pentru mine, persoanele cu dizabilități sunt oameni extrem de valoroși, de la care avem cu toții multe de învățat.”

Pentru o parte dintre motocicliști, drumul la Bâlea a fost primul contact cu Caiac SMile și cu beneficiarii asociației. Proiectul continuă linia în care asociația lucrează de câțiva ani: acces pentru persoanele cu dizabilități la sport, dar și la drumuri, munte și locuri pe care nu le-au văzut încă.

Un drum montan aglomerat, parcurs în siguranță

Deplasările s-au făcut pe un traseu montan intens circulat, cu sprijinul Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu, al Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, al Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu și al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu. Reprezentanții acestor instituții au însoțit participanții și echipa de organizare pe parcursul evenimentului.

Administratorii parcării de la Bâlea Lac au oferit acces gratuit, în ambele zile, motocicletelor cu ataș participante și autoturismelor aparținătorilor.

Cine a fost pe drum

Au participat motocicliști din cluburile WIMA - Asociația Femeilor Motocicliste, Widows Sons, Rock N Road și SF Moto, precum și reprezentanți ai mai multor organizații care lucrează cu persoane cu dizabilități și grupuri vulnerabile: Asociația DAR Sibiu, Asociația Abilitas, Asociația Pasito, Asociația Never Give Up on Your Dreams Brașov, AS Plaiul Soarelui din Republica Moldova și Asociația Deschidem Inimi din Pitești, alături de alte organizații.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Betano Romania, în cadrul programului său de responsabilitate socială „Imposibilul devine posibil”.

Despre Asociația Club Sportiv Caiac SMile

Asociația Club Sportiv Caiac SMile, în cei 8 ani de activitate, a evoluat dintr-o simplă organizație sportivă într-o adevărată comunitate construită pe nevoile sociale, educaționale, sportive și profesionale ale persoanelor marginalizate, din medii defavorizate, în special ale celor cu dizabilități.

Organizația a reușit să depășească bariere și să aducă oamenii împreună prin sport. Dincolo de activitățile sportive, asociația și-a extins misiunea, sprijinind accesibilizarea în domenii esențiale precum educația, integrarea socială și incluziunea.

Cei care doresc să susțină evenimentele sportive ale asociației pot trimite un SMS cu textul SMILE la 8845 pentru a dona 2 euro lunar pentru accesibilizarea și promovarea sportului fără bariere pentru persoanele cu nevoi speciale.



