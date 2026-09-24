18 hectare din Pădurea Noroieni intră într-un proiect uriaș. Consiliul Local a dat verde pentru noua pădure-parc





Consiliul Local Satu Mare a aprobat proiectul privind inițierea demersurilor pentru constituirea unei păduri-parc pe o suprafață de 18 hectare din Pădurea Noroieni. Zona ar urma să fie pusă în valoare pentru recreere, trasee pietonale și mobilitate alternativă, cu respectarea regimului de protecție Natura 2000.

18 hectare de pădure, pregătite pentru un nou proiect

Proiectul privind constituirea unei păduri-parc în Pădurea Noroieni a fost analizat și aprobat de Consiliul Local Satu Mare. Suprafața vizată se afla în proprietatea municipiului și însuma 18 hectare.

Viceprimarul municipiului Satu Mare, Raul Băbțan, a precizat că aprobarea proiectului nu a însemnat că pădurea-parc era deja amenajată, ci că fusese făcut primul pas administrativ necesar pentru demararea procedurilor.

Ce se poate amenaja în Pădurea Noroieni

Obiectivul administrației locale a fost punerea în valoare, în mod responsabil, a zonei pentru recreere, trasee pietonale și mobilitate alternativă. Intervențiile urmau să fie realizate cu respectarea strictă a condițiilor de mediu și a regimului Natura 2000.

Demersul presupunea elaborarea documentațiilor necesare și obținerea avizelor prevăzute de legislație, astfel încât dezvoltarea zonei să aibă un impact cât mai redus asupra mediului.

Raul Băbțan: fiecare vot însemna responsabilitate

Viceprimarul a subliniat și importanța analizării proiectelor aflate pe ordinea de zi a Consiliului Local, arătând că fiecare hotărâre presupunea responsabilitate în folosirea banilor publici și putea avea efecte concrete asupra comunității.

În evaluarea proiectelor au fost urmărite aspecte precum problema pe care o rezolva fiecare inițiativă, fundamentarea legală, justificarea costurilor și beneficiile pentru sătmăreni.

Aprobarea a fost doar începutul

Potrivit viceprimarului, responsabilitatea administrației locale nu se încheia odată cu votul din Consiliul Local. Hotărârile adoptate trebuiau explicate transparent și urmărite până la transformarea lor în rezultate concrete pentru comunitate.

În cazul Pădurii Noroieni, aprobarea proiectului a reprezentat primul pas către constituirea unei zone de recreere de 18 hectare, urmând ca etapele următoare să fie parcurse în baza documentațiilor și avizelor necesare.

Pentru administrația locală, proiectul a fost prezentat ca un demers prin care natura, mișcarea și timpul petrecut în aer liber puteau fi valorificate în beneficiul comunității, cu respectarea condițiilor de protecție a mediului.







