Începe campania de vaccinare antirabică

Locale 24.09.2026 16:11
Începe campania de vaccinare antirabică
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare (DSVSA) face apel la proprietarii de câini și pisici să își vaccineze antirabic animalele de companie.

În perioada octombrie – decembrie 2026, DSVSA derulează campania de vaccinare antirabică. 
 
Având în vedere riscul transmiterii acestei boli foarte grave la om, DSVSA Satu Mare le reamintește cetățenilor că au obligația de a identifica și vaccina antirabic carnasierele deținute și totodată de a-i sprijini pe medicii veterinari de liberă practică împuterniciți în activitatea de vaccinare antirabică a câinilor și pisicilor.
 
DSVSA Satu Mare face apel la sătmăreni ca la orice semne clinice sau modificări de comportament observate la animalele domestice, câini, pisici, bovine, ovine, caprine cu probabilitate de contact cu carnasiere sălbatice, sau în cazul existenței animalelor care au mușcat sau zgâriat, să anunțe obligatoriu medicul veterinar pentru a examina animalele și a le pune sub observație sau restricție.

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