Pompieri din 18 inspectorate din România și un echipaj din Ungaria participă, în perioada 23–25 septembrie, la cea de-a XII-a ediție a Competiției Internaționale „SCĂRI”, organizată de ISU „Someș” Satu Mare.

210 trepte până la etajul 10, contracronometru

Palatul Administrativ din Satu Mare a devenit, în aceste zile, arena unei competiții în care rezistența fizică, viteza și disciplina sunt puse la încercare la fiecare treaptă.

Peste 80 de pompieri din România și Ungaria participă la ediția din acest an a Competiției Internaționale „SCĂRI”. Proba principală presupune urcarea, contracronometru, a celor 210 trepte până la etajul 10 al Palatului Administrativ.

Provocarea este cu atât mai dificilă cu cât pompierii parcurg traseul echipați complet, cu echipamentul individual de protecție și aparatul de respirat cu aer comprimat. Întregul echipament cântărește aproximativ 35 de kilograme.

O competiție care arată cât de dificilă este meseria de pompier

La ceremonia de deschidere au participat reprezentanți ai autorităților județene și locale. Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, a transmis că experiența i-a reamintit cât de importante sunt pregătirea, disciplina și spiritul de echipă în profesia de pompier.

„Peste 80 de pompieri din România și Ungaria și-au testat rezistența, viteza și pregătirea. Provocarea: 210 trepte până la etajul 10, contracronometru, cu aproximativ 35 kg de echipament”, a transmis Cătălin Filip.

La eveniment au fost prezenți și prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, alături de subprefectul Cristian Valer Beseni.

Sătmărenii pot vedea pompierii în acțiune

Competiția nu este dedicată doar concurenților. Pe parcursul zilei, sătmărenii sunt invitați să participe la activitățile pregătite de salvatori.

Publicul poate asista la prezentări ale tehnicii de intervenție și poate participa la lecții de prim ajutor, jocuri de ștafetă și alte activități interactive pentru copii și familii.

Unul dintre momentele importante este exercițiul demonstrativ de descarcerare, desfășurat de pompieri împreună cu partenerii de la Crucea Roșie.

„Fiecare treaptă urcată ne amintește de efortul real”

Prefectul Altfatter Tamás a subliniat că, dincolo de componenta sportivă a competiției, evenimentul oferă publicului o imagine asupra pregătirii necesare pentru intervențiile de urgență.

„Dincolo de spectacolul sportiv, fiecare treaptă urcată de acești oameni ne amintește de efortul real pe care îl depun atunci când vin în ajutorul nostru, în cele mai grele momente”, a transmis prefectul județului Satu Mare.

Competiția Internațională „SCĂRI” este organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare, în parteneriat cu Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”.

Evenimentul se desfășoară în perioada 23–25 septembrie și a ajuns în acest an la cea de-a XII-a ediție.



