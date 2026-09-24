Robert Ilyés: „Nu vreau doar să evităm retrogradarea”

CSM Olimpia Satu Mare





CSM Olimpia Satu Mare are un nou antrenor principal. Robert Ilyés a fost prezentat oficial joi și preia formația sătmăreană într-un moment dificil al sezonului din Liga a 2-a, dar cu ambiții care depășesc obiectivul menținerii în eșalonul secund.

În vârstă de 52 de ani și posesor al licenței UEFA Pro, Robert Ilyés îl înlocuiește pe Alexandru Pelici pe banca tehnică a CSM Olimpia Satu Mare. Noul tehnician vine cu experiența acumulată în ultimii ani atât ca antrenor secund, cât și ca principal.

Ilyés și-a început cariera de antrenor în 2013, la FK Csíkszereda. Între 2018 și 2023 a făcut parte din stafful tehnic al formației Sepsi OSK, unde a lucrat alături de antrenori precum Leo Grozavu, Cristiano Bergodi și László Csaba.

În martie 2023 a revenit la Csíkszereda, de această dată ca antrenor principal. Până în mai 2025, Ilyés a condus echipa spre promovarea în SuperLigă, iar în primul sezon al formației din Miercurea Ciuc în prima ligă, aceasta a încheiat campionatul pe locul 10.

CSM Olimpia, fără victorie după opt etape

Noul tehnician preia acum CSM Olimpia într-o situație dificilă în Liga a 2-a. După primele opt etape, formația sătmăreană are patru victorii și patru rezultate de egalitate și ocupă locul 20 în clasament.

„Știu că echipa se află într-o situație dificilă. Trebuie să îl înțelegem și pe antrenorul precedent, pentru că nu a avut suficient timp pentru a construi un joc competitiv. Însă nu trăim din trecut, eu privesc înainte”, a declarat Robert Ilyés la prezentarea oficială.

Conducerea clubului menține obiectivul principal, acela de a păstra CSM Olimpia în Liga a 2-a. Pentru noul antrenor însă, salvarea de la retrogradare reprezintă doar punctul de plecare.

„Pentru mine, obiectivul nu este doar lupta pentru evitarea retrogradării, vreau mult mai mult. Știu că sătmărenii iubesc fotbalul și vin în număr mare la meciuri. Din păcate, rezultatele nu au fost cele pe care le așteptau suporterii”, a spus Ilyés.

Staff nou, dar și continuitate

Schimbări apar și în componența staffului tehnic. Robert Ilyés va fi ajutat de Albu László, antrenor secund, și Takács Árpád, preparator fizic.

Din vechiul staff vor continua la echipă Botos Sándor „Piri”, în funcția de antrenor secund, și Csorvási Tamás, antrenorul cu portarii.

Timpul de pregătire este însă unul scurt. În următoarele două săptămâni și jumătate, CSM Olimpia se va antrena de două ori pe zi, iar pe 1 octombrie este programat un meci amical la Cluj-Napoca, împotriva celor de la CFR.

Debut peste 2 săptămâni la Dinamo

Campionatul Ligii a 2-a se va relua pe 10 octombrie. În etapa a noua, CSM Olimpia Satu Mare va avea parte de un meci dificil, în deplasare, pe terenul lui Dinamo București.

Robert Ilyés spune că a venit la Satu Mare pentru muncă și pentru a continua proiectul început la Csíkszereda.

„Am venit la Satu Mare să muncesc. Vreau să continui ceea ce am început la Csíkszereda. Cred că vom găsi foarte repede drumul pentru ca CSM Olimpia să urce în clasament. Echipa are potențial”, a transmis noul antrenor.

Ilyés a transmis și un mesaj clar în privința obiectivelor pe termen mai lung: CSM Olimpia nu ar trebui să rămână mai multe sezoane în partea inferioară a clasamentului.

„CSM Olimpia nu își permite să încheie două sezoane consecutive în partea de jos a clasamentului”, a încheiat Robert Ilyés.