Satu Mare, 24 septembrie 2026, ediția din acest an a Concursului Internațional „Scări” a ajuns la final, după o competiție intensă, în care pompieri din România și Ungaria și-au pus la încercare viteza, forța, rezistența și îndemânarea.
Evenimentul din acest an a reunit peste 80 de pompieri, reprezentând 18 județe din România, alături de colegii pompieri din Ungaria. Pentru fiecare dintre participanți, cele 210 trepte până la etajul 10 al Palatului Administrativ au însemnat mai mult decât o simplă probă contracronometru, au fost un test de pregătire fizică, determinare, disciplină și stăpânire de sine.
Dincolo de clasamente și timpi, Concursul Internațional „Scări” a fost și un prilej de colegialitate, fair-play și schimb de experiență valori care definesc comunitatea pompierilor.
Rezultatele probei individuale
Feminin
Locul I – Plt. Niță Maria – ISU Sibiu – 02:02
Locul II – Sg. maj. Botta Melinda– ISU Satu Mare – 02:50
Locul III – Plt. Meisaros Roxana– Detașamentul SM – 03:05
Masculin – sub 30 de ani
Locul I – Sold. Corondan Gheorghe – Detașamentul SM –01:08
Locul II – Plt. Dragoș Cristian – ISU MM–01:09
Locul III – Sold. Petruș Andrei – ISU SJ – 01:12
Masculin – 30–39 de ani
Locul I – Plt. Năsui Samuel– ISU Cluj – 01:11
Locul II – Sg. maj. Grigor Claudiu Cristian– ISU MM –01:14
Locul III – Donat Gyula – Ungaria – 01:14
Masculin – 40+ ani
Locul I – Plt. adj. șef Kompasz Gabriel – Detașamentul SM –01:13
Locul II – Oszlar Gabor – Ungaria – 01:15
Locul III – Plt. adj. Boldiszar Istvan – ISU Harghita – 01:18
Premiul special pentru cel mai bun timp
Un moment aparte al competiției a fost performanța soldatului Corondan Gheorghe, de la Detașamentul SM, care a reușit să obțină cel mai bun timp al competiției: 01:08.
Felicitări pentru această performanță!
Rezultatele probei pe echipe
Categoria -30 ani
ISU MM – 01:16,02
Plt. Dragoș Cristian
Sold. Răd Iulian
ISU ALBA – 01:16,90
Sg. maj. Pașca Ioan
Sold. Indrei Răzvan Călin
ISU SJ 2 – 01:21,16
Sold. Petruș Andrei
Lt. Mureșan Marius
Categoria 30–40 ani
ISU CJ – 01:12,67
Plt. Năsui Samuel
Cpt. Gîrbău Cosmin
Detașamentul SM–01:16,52
Plt. adj. șef Kompasz Gabriel
Sg. maj. Gergely Tamas
ISU MM 1 – 01:17,11
Sg. maj. Grigor Claudiu Cristian
Plt. maj. Hajdu Cristopher
Categoria 40+ ani
ISU HR – 01:17,32
Plt. adj. Boldizsar Istvan
Plt. adj. șef Sillo Barna
ISU CT – 01:36,20
Plt. adj. Soare Sorin
Plt. adj. Soare Dumitru
ISU MM – 01:46,73
Plt. adj. Deak Craciun Ferenk Csaba
Plt. adj. șef Mociag Sergiu Florian
Încheiem această ediție cu recunoștință pentru toți cei care au contribuit la organizarea și desfășurarea Concursului Internațional „Scări” 2026 ed. a XII-a.
Astăzi ne-au fost alături oficialitățile județului Satu Mare, cărora le mulțumim pentru prezență, pentru susținere și pentru faptul că au ales să fie alături de noi la acest eveniment dedicat pompierilor din România.
Un mulțumesc special adresăm Primăriei Municipiului Satu Mare și Centrului Cultural „G.M. Zamfirescu”, care ne-au sprijinit cu partea tehnică, logistică și nu numai. Sprijinul dumneavoastră a contribuit în mod direct la buna desfășurare a competiției.
Le mulțumim din suflet și tuturor sponsorilor care au ales să ne fie alături și care au contribuit la premierea concurenților cu premii frumoase, prin care au fost răsplătite efortul, munca și performanța participanților.
Un gând aparte se îndreaptă către toți voluntarii ISU Satu Mare, și prietenii de la Crucea Roșie Satu Mare, care au fost implicați în organizarea evenimentului, precum și către colegii noștri care au muncit, s-au implicat și au făcut posibil ca această competiție să se desfășoare în cele mai bune condiții.
Fără voi, fără munca din spatele scenei, fără orele de pregătire și fără implicarea fiecăruia, un astfel de eveniment nu ar fi fost posibil.
O competiție despre oameni, nu doar despre secunde!
Concursul Internațional „Scări” nu înseamnă doar timpi, clasamente și medalii. Înseamnă oameni care se pregătesc pentru a fi mai buni atunci când fiecare secundă contează, colegi care se susțin reciproc, experiență împărtășită și respect pentru această profesie.
Felicităm toți concurenții, indiferent de locul ocupat în clasament! Fiecare dintre voi a demonstrat curaj, determinare și dorința de a-și depăși propriile limite.
Mulțumim colegilor din Ungaria pentru participare și pentru spiritul de fair-play demonstrat pe parcursul competiției.
Concursul Internațional „Scări” 2026 se încheie, dar energia, emoția și spiritul acestei competiții rămân cu noi.
Felicitări tuturor participanților!
Felicitări câștigătorilor!
Mulțumiri tuturor partenerilor, sponsorilor, voluntarilor și colegilor implicați!
Ne revedem la următoarea ediție!