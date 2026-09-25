Satu Mare, 24 septembrie 2026, ediția din acest an a Concursului Internațional „Scări” a ajuns la final, după o competiție intensă, în care pompieri din România și Ungaria și-au pus la încercare viteza, forța, rezistența și îndemânarea.





Evenimentul din acest an a reunit peste 80 de pompieri, reprezentând 18 județe din România, alături de colegii pompieri din Ungaria. Pentru fiecare dintre participanți, cele 210 trepte până la etajul 10 al Palatului Administrativ au însemnat mai mult decât o simplă probă contracronometru, au fost un test de pregătire fizică, determinare, disciplină și stăpânire de sine.





Dincolo de clasamente și timpi, Concursul Internațional „Scări” a fost și un prilej de colegialitate, fair-play și schimb de experiență valori care definesc comunitatea pompierilor.





Rezultatele probei individuale





Feminin





Locul I – Plt. Niță Maria – ISU Sibiu – 02:02

Locul II – Sg. maj. Botta Melinda– ISU Satu Mare – 02:50

Locul III – Plt. Meisaros Roxana– Detașamentul SM – 03:05





Masculin – sub 30 de ani





Locul I – Sold. Corondan Gheorghe – Detașamentul SM –01:08

Locul II – Plt. Dragoș Cristian – ISU MM–01:09

Locul III – Sold. Petruș Andrei – ISU SJ – 01:12





Masculin – 30–39 de ani





Locul I – Plt. Năsui Samuel– ISU Cluj – 01:11

Locul II – Sg. maj. Grigor Claudiu Cristian– ISU MM –01:14

Locul III – Donat Gyula – Ungaria – 01:14





Masculin – 40+ ani





Locul I – Plt. adj. șef Kompasz Gabriel – Detașamentul SM –01:13

Locul II – Oszlar Gabor – Ungaria – 01:15

Locul III – Plt. adj. Boldiszar Istvan – ISU Harghita – 01:18





Premiul special pentru cel mai bun timp





Un moment aparte al competiției a fost performanța soldatului Corondan Gheorghe, de la Detașamentul SM, care a reușit să obțină cel mai bun timp al competiției: 01:08.





Felicitări pentru această performanță!





Rezultatele probei pe echipe





Categoria -30 ani





ISU MM – 01:16,02

Plt. Dragoș Cristian

Sold. Răd Iulian





ISU ALBA – 01:16,90

Sg. maj. Pașca Ioan

Sold. Indrei Răzvan Călin





ISU SJ 2 – 01:21,16

Sold. Petruș Andrei

Lt. Mureșan Marius





Categoria 30–40 ani





ISU CJ – 01:12,67

Plt. Năsui Samuel

Cpt. Gîrbău Cosmin





Detașamentul SM–01:16,52





Plt. adj. șef Kompasz Gabriel

Sg. maj. Gergely Tamas





ISU MM 1 – 01:17,11

Sg. maj. Grigor Claudiu Cristian

Plt. maj. Hajdu Cristopher









Categoria 40+ ani





ISU HR – 01:17,32

Plt. adj. Boldizsar Istvan

Plt. adj. șef Sillo Barna





ISU CT – 01:36,20

Plt. adj. Soare Sorin

Plt. adj. Soare Dumitru





ISU MM – 01:46,73

Plt. adj. Deak Craciun Ferenk Csaba

Plt. adj. șef Mociag Sergiu Florian





Încheiem această ediție cu recunoștință pentru toți cei care au contribuit la organizarea și desfășurarea Concursului Internațional „Scări” 2026 ed. a XII-a.





Astăzi ne-au fost alături oficialitățile județului Satu Mare, cărora le mulțumim pentru prezență, pentru susținere și pentru faptul că au ales să fie alături de noi la acest eveniment dedicat pompierilor din România.





Un mulțumesc special adresăm Primăriei Municipiului Satu Mare și Centrului Cultural „G.M. Zamfirescu”, care ne-au sprijinit cu partea tehnică, logistică și nu numai. Sprijinul dumneavoastră a contribuit în mod direct la buna desfășurare a competiției.





Le mulțumim din suflet și tuturor sponsorilor care au ales să ne fie alături și care au contribuit la premierea concurenților cu premii frumoase, prin care au fost răsplătite efortul, munca și performanța participanților.





Un gând aparte se îndreaptă către toți voluntarii ISU Satu Mare, și prietenii de la Crucea Roșie Satu Mare, care au fost implicați în organizarea evenimentului, precum și către colegii noștri care au muncit, s-au implicat și au făcut posibil ca această competiție să se desfășoare în cele mai bune condiții.





Fără voi, fără munca din spatele scenei, fără orele de pregătire și fără implicarea fiecăruia, un astfel de eveniment nu ar fi fost posibil.





O competiție despre oameni, nu doar despre secunde!





Concursul Internațional „Scări” nu înseamnă doar timpi, clasamente și medalii. Înseamnă oameni care se pregătesc pentru a fi mai buni atunci când fiecare secundă contează, colegi care se susțin reciproc, experiență împărtășită și respect pentru această profesie.





Felicităm toți concurenții, indiferent de locul ocupat în clasament! Fiecare dintre voi a demonstrat curaj, determinare și dorința de a-și depăși propriile limite.





Mulțumim colegilor din Ungaria pentru participare și pentru spiritul de fair-play demonstrat pe parcursul competiției.





Concursul Internațional „Scări” 2026 se încheie, dar energia, emoția și spiritul acestei competiții rămân cu noi.





Felicitări tuturor participanților!

Felicitări câștigătorilor!

Mulțumiri tuturor partenerilor, sponsorilor, voluntarilor și colegilor implicați!





Ne revedem la următoarea ediție!