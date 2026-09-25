Distribuție Energie Electrică Romania S.A. (DEER) consideră necesară clarificarea informațiilor prezentate în comunicatul Alianței Lucrătorilor din Energie (A.L.E.), pentru o informare corectă a opiniei publice și cu respectarea drepturilor tuturor persoanelor implicate.





Regretăm profund decesul colegului nostru, survenit la 19 februarie 2026, și transmitem încă o dată sincere condoleanțe familiei îndoliate. Din respect pentru memoria colegului nostru și pentru viața privată a familiei, nu vom comenta public informații medicale sau alte date personale.





Potrivit procesului-verbal de cercetare întocmit de Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova, decesul a avut o cauză naturală, independentă de riscurile profesionale identificate, iar evenimentul a fost încadrat drept accident în afara muncii. Documentul nu reține o contribuție a DEER la producerea decesului și nici responsabilități care să justifice formularea unor propuneri de continuare a cercetării sub aspect penal pentru încălcarea legislației privind securitatea și sănătatea în muncă.





DEER respectă dreptul fiecărui salariat de a sesiza autoritățile competente, de a solicita clarificarea unor situații și de a desfășura activitate sindicală.





Convocarea nu echivalează cu stabilirea unei vinovății sau cu aplicarea unei sancțiuni, iar compania nu va anticipa public concluziile procedurii.





În ceea ce privește dialogul social la nivelul companiei, Federația Națională a Sindicatelor din Electricitate „Univers” (FNSE UNIVERS) a fost declarată reprezentativă la nivelul DEER prin Sentința civilă nr. 4955 din 18 iunie 2024 a Judecătoriei Sectorului 1 București.

DEER rămâne deschisă dialogului cu organizațiile sindicale și cu reprezentanții salariaților, potrivit drepturilor ce le revin.





Siguranța angajaților, respectarea drepturilor acestora și un mediu de lucru bazat pe corectitudine și responsabilitate rămân priorități pentru DEER.