Polițiștii sătmăreni au desfășurat miercuri, 24 septembrie, ample activități pentru menținerea ordinii și siguranței publice, dar și pentru prevenirea faptelor antisociale și combaterea abaterilor din trafic. În urma acțiunilor, au fost aplicate peste 300 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de peste 120.000 de lei.

Pe lângă amenzile aplicate, polițiștii au dispus și măsuri complementare împotriva unor conducători auto, 11 persoane rămânând fără dreptul de a conduce, iar pentru alte opt autoturisme fiind retrase certificatele de înmatriculare.

Peste 50 de sancțiuni pentru încălcarea normelor de ordine publică

În cadrul activităților desfășurate pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în județul Satu Mare, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale.

Valoarea amenzilor aplicate în acest segment al acțiunilor a depășit 20.000 de lei.

Controalele au avut ca scop prevenirea și combaterea faptelor antisociale și menținerea unui climat de siguranță pentru cetățeni.

Peste 250 de sancțiuni aplicate în trafic

O parte importantă a activităților desfășurate în 24 septembrie a vizat traficul rutier.

Polițiștii sătmăreni au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale, dar și pentru supravegherea, fluidizarea și controlul circulației pe drumurile din județ.

În urma verificărilor, au fost aplicate peste 250 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 100.000 de lei.

Astfel, numai într-o singură zi, sancțiunile aplicate în cadrul activităților de ordine publică și rutieră au depășit 120.000 de lei.

11 șoferi au rămas fără dreptul de a conduce

Pe lângă sancțiunile contravenționale, polițiștii au dispus și măsuri complementare în cazul unor conducători auto.

Astfel, pentru 11 șoferi a fost dispusă suspendarea exercitării dreptului de a conduce.

Totodată, polițiștii au reținut opt certificate de înmatriculare ale unor autoturisme, în urma neregulilor constatate în cadrul controalelor.

Acțiunile de supraveghere și control desfășurate de polițiștii sătmăreni urmăresc atât sancționarea abaterilor constatate, cât și prevenirea producerii unor evenimente care pot afecta siguranța participanților la trafic și ordinea publică.