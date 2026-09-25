RAZIE. Acțiune de amploare în jurul școlilor din Satu Mare!

Peste 200 de elevi verificați, șoferi testați și aproape 20 de amenzi date de polițiști și jandarmi

Polițiștii și jandarmii sătmăreni au desfășurat miercuri dimineața, 24 septembrie, o amplă acțiune de prevenire și control în zona mai multor unități de învățământ din municipiul Satu Mare. Peste 200 de elevi au fost verificați, 16 conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, iar oamenii legii au aplicat 19 sancțiuni contravenționale.

Acțiunea a vizat în special prevenirea traficului și consumului de substanțe interzise, combaterea portului de obiecte periculoase, dar și verificarea transportului rutier școlar și a stării tehnice a autovehiculelor.

Polițiști și jandarmi, mobilizați în apropierea școlilor

Acțiunea s-a desfășurat în intervalul 07:30–09:30, în baza unui plan comun de acțiune, în zonele adiacente Colegiului Național „Gheorghe Dragoș” și Liceului Teoretic „I. C. Brătianu”.

La activități au participat polițiști din cadrul Biroului Siguranța Școlară, Biroului Ordine Publică Satu Mare, Biroului Rutier Satu Mare și Serviciului Criminalistic – Biroul de Cercetare la Fața Locului și Poliție Canină, alături de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare.

Prezența forțelor de ordine a avut atât un rol preventiv, cât și unul de verificare, autoritățile urmărind să identifice și să descurajeze comportamentele care pot pune în pericol siguranța elevilor.

Peste 200 de elevi, verificați în timpul acțiunii

În timpul verificărilor, polițiștii au identificat și verificat peste 200 de elevi.

Un obiectiv important al acțiunii l-a constituit prevenirea și combaterea traficului și consumului de substanțe interzise, precum și prevenirea portului și folosirii, fără drept, a unor obiecte periculoase.

Pentru creșterea eficienței controalelor preventive, oamenii legii au folosit și un exemplar canin specializat în detectarea substanțelor interzise.

Acțiunile de acest tip urmăresc în special descurajarea comportamentelor de risc și transmiterea unui mesaj clar privind consecințele unor astfel de fapte.

Șoferii care transportau persoane au fost testați cu alcooltestul

Verificările nu s-au limitat la elevi. Polițiștii rutieri au controlat și transportul de persoane din zona unităților de învățământ.

Astfel, 16 conducători auto care efectuau transport persoane au fost verificați și testați cu aparatul alcooltest.

Totodată, oamenii legii au urmărit respectarea normelor privind legalitatea transportului rutier școlar și starea tehnică a autovehiculelor utilizate.

19 amenzi, aplicate în urma controalelor

În urma verificărilor efectuate în cadrul acțiunii, polițiștii au aplicat 19 sancțiuni contravenționale.

Dintre acestea, 14 sancțiuni au fost aplicate în baza O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iar alte 5 sancțiuni au fost aplicate în baza Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

În paralel, au fost verificate și șase unități de alimentație publică aflate în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.

Poliția anunță noi acțiuni în zona școlilor

Potrivit polițiștilor, astfel de activități au un caracter preponderent preventiv și urmăresc creșterea gradului de siguranță în apropierea școlilor.

Prezența polițiștilor și jandarmilor în aceste zone are și rolul de a descuraja violența, consumul sau traficul de substanțe interzise și alte comportamente care pot afecta siguranța elevilor.

Reprezentanții Biroului Siguranța Școlară au transmis că activitățile preventive și de verificare vor continua în unitățile de învățământ și în zonele adiacente acestora, în cooperare cu celelalte structuri cu atribuții în domeniu.

Scopul declarat al acestor acțiuni este menținerea unui climat de ordine și siguranță pentru elevi și cadrele didactice și prevenirea faptelor antisociale în proximitatea școlilor.



