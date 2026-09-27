După 31 de ediții, Cupa „Dacicus” își continuă povestea la Medieșu Aurit, aducând împreună copii, tineri și adulți în jurul sportului și al comunității.





























































Baza sportivă a Școlii Profesionale „George Coșbuc” din Medieșu Aurit a fost, sâmbătă, 26 septembrie, gazda celei de-a XXXI-a ediții a Cupei „Dacicus”, o competiție devenită tradiție în comunitatea locală. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Săptămânii Europene a Sportului și a reunit copii, elevi, tineri și iubitori ai sportului din localitate.Participanții au avut ocazia să-și demonstreze calitățile la mai multe discipline sportive. Programul competiției a cuprins probe de cros, șah, tenis de masă și minifotbal, întrecerile oferind momente de bucurie, fair-play și competiție.Turturean Andreea, câștigătoare la crosLa proba de cros fete, primul loc a fost ocupat de Turturean Andreea, urmată în clasament de Dano Izabella și Pulpă Sofia.În competiția masculină rezervată elevilor din ciclul primar, podiumul a fost ocupat de Pulpă Daniel, Lasztoczi Fabio și Mureșan George.La categoria gimnaziu, victoria i-a revenit lui Palfi Luca, pe următoarele două poziții clasându-se Covaci Patrik și Krecsun George.Competiție strânsă și la șahȘahul a fost o altă disciplină care a atras numeroși participanți. La fete, Kanalas Beatrix a ocupat prima poziție, podiumul fiind completat de Varga Maria și Taiszz Melisa.La băieți, primul loc i-a revenit lui Rakoș Daniel, urmat de Jofi Alexandru și Turturean Luca.Turturen Andreea și Jofi Alexandru, câștigători la tenis de masăLa tenis de masă fete, prima poziție a fost ocupată de Turturen Andreea, în timp ce Varga Amalia și Dano Izabella au completat podiumul.În competiția masculină, Jofi Alexandru a câștigat întrecerea, urmat de Vezentan Lucas și Bodea Alexandru.La categoria seniori, victoria i-a revenit lui Plesca Sergiu, locurile următoare fiind ocupate de Stan Mihai și Jofi Marin.FC Coco Medieșu Aurit, campioană la minifotbalCea mai așteptată probă a competiției a fost, ca de fiecare dată, minifotbalul, unde mai multe echipe din Medieșu Aurit s-au luptat pentru trofeu.Cupa a fost câștigată de FC Coco Medieșu Aurit, formație care s-a impus în competiție și a intrat în posesia trofeului ediției cu numărul 31.Steaua Medieșu Aurit a încheiat competiția pe locul secund. Din echipa clasată pe poziția a doua au făcut parte Iozsiban Andrei, Krecsun George, Palfi Luca, Covaci Patrik, Pulpă David și Vezentan Lucian.Podiumul a fost completat de Il Calcio Medieșu Aurit, echipă pentru care au evoluat Toroc Victor, Pulpă Daniel, Por Laurențiu, Lasztoczi Fabio, Pop Răzvan și Moldovan Yanis.O tradiție care merge mai departeAjunsă la cea de-a XXXI-a ediție, Cupa „Dacicus” demonstrează că sportul continuă să fie un important punct de întâlnire pentru comunitatea din Medieșu Aurit. Competiția nu înseamnă doar rezultate și clasamente, ci și promovarea mișcării, a fair-play-ului, a spiritului de echipă și a unei vieți active.Organizatorii i-au felicitat pe toți participanții și au transmis mulțumiri profesorilor, voluntarilor și tuturor celor care s-au implicat în organizarea și desfășurarea evenimentului.