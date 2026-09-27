Participanții au avut ocazia să-și demonstreze calitățile la mai multe discipline sportive. Programul competiției a cuprins probe de cros, șah, tenis de masă și minifotbal, întrecerile oferind momente de bucurie, fair-play și competiție.
Turturean Andreea, câștigătoare la cros
La proba de cros fete, primul loc a fost ocupat de Turturean Andreea, urmată în clasament de Dano Izabella și Pulpă Sofia.
În competiția masculină rezervată elevilor din ciclul primar, podiumul a fost ocupat de Pulpă Daniel, Lasztoczi Fabio și Mureșan George.
La categoria gimnaziu, victoria i-a revenit lui Palfi Luca, pe următoarele două poziții clasându-se Covaci Patrik și Krecsun George.
Competiție strânsă și la șah
Șahul a fost o altă disciplină care a atras numeroși participanți. La fete, Kanalas Beatrix a ocupat prima poziție, podiumul fiind completat de Varga Maria și Taiszz Melisa.
La băieți, primul loc i-a revenit lui Rakoș Daniel, urmat de Jofi Alexandru și Turturean Luca.
Turturen Andreea și Jofi Alexandru, câștigători la tenis de masă
La tenis de masă fete, prima poziție a fost ocupată de Turturen Andreea, în timp ce Varga Amalia și Dano Izabella au completat podiumul.
În competiția masculină, Jofi Alexandru a câștigat întrecerea, urmat de Vezentan Lucas și Bodea Alexandru.
La categoria seniori, victoria i-a revenit lui Plesca Sergiu, locurile următoare fiind ocupate de Stan Mihai și Jofi Marin.
FC Coco Medieșu Aurit, campioană la minifotbal
Cea mai așteptată probă a competiției a fost, ca de fiecare dată, minifotbalul, unde mai multe echipe din Medieșu Aurit s-au luptat pentru trofeu.
Cupa a fost câștigată de FC Coco Medieșu Aurit, formație care s-a impus în competiție și a intrat în posesia trofeului ediției cu numărul 31.
Steaua Medieșu Aurit a încheiat competiția pe locul secund. Din echipa clasată pe poziția a doua au făcut parte Iozsiban Andrei, Krecsun George, Palfi Luca, Covaci Patrik, Pulpă David și Vezentan Lucian.
Podiumul a fost completat de Il Calcio Medieșu Aurit, echipă pentru care au evoluat Toroc Victor, Pulpă Daniel, Por Laurențiu, Lasztoczi Fabio, Pop Răzvan și Moldovan Yanis.
O tradiție care merge mai departe
Ajunsă la cea de-a XXXI-a ediție, Cupa „Dacicus” demonstrează că sportul continuă să fie un important punct de întâlnire pentru comunitatea din Medieșu Aurit. Competiția nu înseamnă doar rezultate și clasamente, ci și promovarea mișcării, a fair-play-ului, a spiritului de echipă și a unei vieți active.
Organizatorii i-au felicitat pe toți participanții și au transmis mulțumiri profesorilor, voluntarilor și tuturor celor care s-au implicat în organizarea și desfășurarea evenimentului.
După 31 de ediții, Cupa „Dacicus” își continuă povestea la Medieșu Aurit, aducând împreună copii, tineri și adulți în jurul sportului și al comunității.