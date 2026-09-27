DOLIU. A murit Ildikó Márta Ilyés, fostă jurnalistă la „Friss Újság“ și soția fostului primar Iuliu Ilyés

Locale 27.09.2026 19:04
DOLIU. A murit Ildikó Márta Ilyés, fostă jurnalistă la „Friss Újság“ și soția fostului primar Iuliu Ilyés


Ildikó Márta Ilyés, născută Benedek, a încetat din viață duminică, 27 septembrie, după o boală lungă și grea. Vestea a fost anunțată de familie, care o descrie drept o soție, mamă și bunică iubită.

Ildikó Márta Ilyés a lucrat ca jurnalistă la publicația „Szatmári Friss Újság”. A fost soția lui Iuliu Ilyés, fost primar al municipiului Satu Mare și al comunei Vetiș.

„Cu adâncă durere în suflet anunțăm trecerea la cele veșnice, după o lungă și necruțătoare boală, a celei care a fost soție, mamă și bunică”, a transmis familia.

Data și locul înmormântării vor fi anunțate ulterior. Dumnezeu să o odihnească în pace!

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