Parohia Ortodoxă Mărtinești îi invită pe credincioși duminică, 27 septembrie, la Sărbătoarea Toamnei, un eveniment dedicat recunoștinței pentru roadele acestui anotimp și comuniunii dintre membrii comunității.

După Sfânta Liturghie, familiile sunt îndemnate să aducă din bunătățile cu care Dumnezeu îi binecuvântează în fiecare toamnă, pentru ca acestea să fie împărțite și să devină parte dintr-o adevărată sărbătoare a comunității.

O sărbătoare a roadelor și a credinței

Sărbătoarea Toamnei va avea loc duminică, 27 septembrie, în Parohia Ortodoxă Mărtinești, după Sfânta Liturghie.

Evenimentul este gândit ca un moment de întâlnire pentru întreaga comunitate, în care credința, tradiția și bucuria roadelor toamnei se vor împleti într-o atmosferă de sărbătoare.

Credincioșii sunt invitați să aducă produse și preparate pregătite în familie, pentru a fi împărțite cu ceilalți participanți.

Mese pline cu bunătăți pregătite de localnici

Din imaginile care însoțesc invitația se poate vedea atmosfera de la edițiile anterioare: mese încărcate cu prăjituri, cozonaci, plăcinte, fructe, pâine și alte bunătăți pregătite de familiile din comunitate.

Roadele toamnei vor avea, de asemenea, un loc important în cadrul evenimentului, fiind reprezentate prin struguri, mere, pere și alte fructe de sezon.

Organizatorii îi încurajează pe localnici să participe cu ceea ce au mai bun, astfel încât masa comunității să devină o expresie a generozității și a bucuriei de a împărți cu ceilalți.

Un exemplu inspirat din primele comunități creștine

Îndemnul transmis de Parohia Ortodoxă Mărtinești are la bază modelul primei comunități creștine din Ierusalim, invocat prin referința biblică din Faptele Apostolilor 2,42.

„Fiecare familie este invitată să aducă din bunătățile cu care Dumnezeu ne binecuvântează în fiecare toamnă, pe care să le împărțim, având exemplul primei comunități creștine, din Ierusalim”, este mesajul transmis de părintele Alin Vraja.

Astfel, evenimentul nu este doar o simplă întâlnire cu bucate tradiționale, ci și un prilej de comuniune, recunoștință și apropiere între membrii parohiei.

Duminică, Mărtineștiul își pune toamna pe masă

Sărbătoarea Toamnei va avea loc duminică, 27 septembrie, după Sfânta Liturghie, iar fiecare familie este invitată să contribuie la masa comună cu bunătăți pregătite acasă.

Organizatorii îi așteaptă pe credincioși să transforme roadele toamnei într-un moment de bucurie împărtășită, în care tradiția, credința și comunitatea să se întâlnească în jurul aceleiași mese.



