



O seară despre solidaritate, comunitate și puterea de a face bine împreună. Peste 70 de persoane au răspuns invitației tinerilor din Odoreu și au participat la evenimentul caritabil „Dăruind, vei dobândi!”, organizat la Pensiunea Ana. Fondurile strânse vor fi folosite atât pentru sprijinirea unui copil care urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale, cât și pentru pregătirea pentru sezonul rece și pentru școală a unor copii proveniți din familii aflate în dificultate.

Evenimentul a fost organizat cu ocazia Zilei Dăruirii, iar mesajul transmis încă de la început a fost unul simplu: fiecare gest contează. Participanții au putut face donații într-o cutie amplasată la intrare, fără să existe o sumă impusă.

Răspunsul comunității a fost unul pe măsura inițiativei. Peste 70 de persoane au venit alături de organizatori, au petrecut împreună și, cel mai important, au contribuit la cauza pentru care a fost organizată întreaga seară.

Tineri artiști au urcat pe scenă pentru o cauză bună

Evenimentul a avut și un bogat program artistic. Pe scenă au urcat tinerii din Odoreu, Iasmina Zvunka și Pop Eliza, a mai fost Sofia Hotca, iar atmosfera a fost completată de Trupa For Folk.

După momentele artistice, seara a continuat cu muzică de petrecere, iar participanții au avut parte și de o tombolă cu premii. Dincolo de spectacol, însă, scopul întâlnirii a rămas permanent în centrul atenției: ajutorarea celor care au nevoie de sprijin.

Prezentatorul serii a fost Adrian Lupescu, unul dintre inițiatorii evenimentului, care i-a însoțit pe participanți pe parcursul programului și a vorbit despre importanța solidarității și a implicării în comunitate.

Organizatorii le mulțumesc, de asemenea, celor care s-au implicat în pregătirea și desfășurarea evenimentului: Valentin Feher, Gabriel Andrei, Corinel Nicoară, Casian Galiș și Felix Tarța, acesta din urmă asigurând și sonorizarea, precum și momentele de muzică de petrecere.

Un mesaj de susținere pentru inițiativa tinerilor a venit și din partea lui Felician Pop, căruia organizatorii îi mulțumesc pentru cuvintele rostite și pentru încurajările adresate celor care au pus la cale evenimentul.

Pensiunea Ana, gazda serii caritabile

Mulțumirile organizatorilor se îndreaptă și către Pensiunea Ana din Odoreu, care a găzduit evenimentul și a pus la dispoziție locația în care comunitatea s-a putut reuni pentru această cauză.

Participanții au stat la masă împreună, au ascultat muzică și au transformat o seară obișnuită într-una dedicată celor care au nevoie de ajutor.

O parte din bani va ajunge de urgență la un copil care urmează să fie operat

În urma evenimentului, inițiativa a căpătat și o nouă dimensiune. Prin intermediul preotului Flaviu Meghişan, organizatorilor le-a fost prezentată situația dificilă a unui copil care are probleme la rinichiul stâng și care, potrivit informațiilor transmise organizatorilor, urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale luni dimineață.

Familia avea nevoie de sprijin financiar, iar după ce au constatat că în cadrul evenimentului s-a strâns o sumă considerabilă, tinerii au decis ca o parte dintre donații să ajungă chiar duminică la copil și familia acestuia, pentru a-i ajuta în acest moment dificil.

Gestul nu schimbă însă obiectivul inițial al campaniei. Restul banilor strânși vor fi folosiți pentru sprijinirea mai multor copii nevoiași din comunitatea Odoreu, astfel încât aceștia să fie pregătiți pentru sezonul rece și să aibă cele necesare pentru școală.

„Oamenii din Odoreu au venit cu inima deschisă”

Pentru tinerii care au pus în mișcare această inițiativă, numărul celor prezenți și disponibilitatea oamenilor de a dona au reprezentat cea mai importantă confirmare că solidaritatea există în comunitate.

Organizatorii se declară recunoscători tuturor oamenilor din Odoreu și nu numai care au venit cu inima deschisă, au donat și au ales să fie parte din această seară.



