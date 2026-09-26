



Zi de profundă tristețe pentru familia, apropiații și iubitorii folclorului oșenesc. Zeci de persoane au condus-o, sâmbătă, pe ultimul drum pe Maria Petca Poptean, cunoscută de public drept „Privighetoarea Țării Oașului”. Artista a fost petrecută așa cum și-a trăit o mare parte din viață: înconjurată de oameni care au iubit cântecul și tradițiile Oașului.

Alături de familia îndurerată s-au aflat prieteni, artiști locali și colegi de breaslă, directori de instituții, precum și numeroși oameni care au cunoscut-o sau care i-au apreciat muzica de-a lungul anilor.

Un element aparte al ceremoniei a fost prezența celor veniți îmbrăcați în costumele tradiționale din Țara Oașului. Straiele populare au devenit, astfel, nu doar un semn al respectului față de artistă, ci și un omagiu adus lumii pe care Maria Petca Poptean a reprezentat-o prin cântecele sale.

Vocea Mariei a răsunat pentru ultima dată

Unul dintre cele mai emoționante momente a avut loc la finalul ceremoniei. Vocea Mariei Petca Poptean a răsunat din nou din boxe, printr-un cântec de jale. Pentru câteva clipe, artista a fost din nou prezentă prin ceea ce a știut să ofere cel mai bine oamenilor: cântecul.

Momentul i-a emoționat profund pe cei prezenți. În liniștea despărțirii, glasul său a devenit ultimul salut pentru familie, prieteni, colegii de scenă și oamenii care au venit să o conducă pe ultimul drum.

O viață dedicată folclorului oșenesc

Maria Petca Poptean a rămas cunoscută drept „Privighetoarea Țării Oașului”, un nume asociat cu vocea sa și cu dragostea pentru cântecul și tradițiile acestei zone.

Prin întreaga sa activitate artistică, dar și prin implicarea în Ansamblul Măgura-Oaș, Maria Petca Poptean a contribuit la promovarea și transmiterea mai departe a valorilor folclorice oșenești. Cântecul popular, portul și tradițiile au reprezentat elemente centrale ale activității sale.

Pentru colegii de cântec și pentru oamenii care au cunoscut-o, dispariția Mariei Petca Poptean înseamnă pierderea unei artiste care și-a legat numele și vocea de lumea satului oșenesc.

Iar faptul că atât de mulți dintre cei veniți să-i spună rămas-bun au ales să poarte costumul tradițional a fost, poate, unul dintre cele mai potrivite omagii: Maria Petca Poptean a plecat dintre oameni înconjurată de simbolurile unei lumi pe care a cântat-o și a iubit-o întreaga viață.

La final, peste oamenii adunați pentru despărțire, a răsunat chiar vocea ei. Un ultim cântec de jale pentru „Privighetoarea Țării Oașului”.