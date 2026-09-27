OFSD Satu Mare anunță prioritățile discutate la Școala Politică de la Sinaia: sprijin pentru familii, educație și sănătatea femeilor

Locale 27.09.2026 18:07
OFSD Satu Mare anunță prioritățile discutate la Școala Politică de la Sinaia: sprijin pentru familii, educație și sănătatea femeilor


O delegație a Organizației Femeilor Social-Democrate (OFSD) Satu Mare a participat, în perioada 25–27 septembrie, la Școala Politică a Femeilor Social-Democrate, desfășurată la Sinaia. La încheierea reuniunii, reprezentantele organizației au anunțat direcțiile pe care doresc să le susțină în comunitățile din județ. 

Printre prioritățile prezentate se numără măsurile de sprijin pentru familii și de încurajare a natalității, apropierea lecturii de copiii din mediul rural și îmbunătățirea accesului la educație. OFSD Satu Mare susține, de asemenea, o participare mai mare a femeilor la luarea deciziilor publice.

În domeniul sănătății, organizația a evidențiat importanța screeningului pentru depistarea timpurie a cancerului de col uterin, menționând și proiectul CLARA. Reprezentantele OFSD au precizat că discuțiile de la Sinaia au vizat și politicile sociale, egalitatea de șanse, drepturile tinerilor și soluții de guvernare.

Din delegația sătmăreană au făcut parte președinta OFSD Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, primarul comunei Bixad, Lenuța Cornea, Sonia Belbe, Brigitta Bodnar și membrele Biroului Județean Maria Ardelean, Alina Pop, Maria Olar și Dorina Burjan.

În mesajul transmis după eveniment, OFSD Satu Mare le-a mulțumit organizatorilor și conducerii partidului pentru susținere, afirmând că își dorește ca temele discutate la Sinaia să fie urmate de măsuri concrete în comunități.

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