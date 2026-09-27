



Deputatul Mircea Govor, președintele PSD Satu Mare, a participat vineri, 25 septembrie, la Gala Caritabilă „Filantropia”, organizată pentru susținerea viitorului Centru de Îngrijiri Paliative „Sfântul Pantelimon” din Satu Nou de Jos. Acesta a transmis că a răspuns invitației Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, și că a fost însoțit de colegii săi.

În mesajul său, Govor a vorbit și despre revenirea la activitățile dedicate comunității după o perioadă dificilă pentru familia sa. „Știu cât de mult contează ca un om aflat în suferință și familia sa să găsească îngrijire, alinare și sprijin”, a declarat deputatul.

Potrivit acestuia, centrul se află în construcție, iar clădirea și dotările beneficiază de finanțare europeană. Govor a subliniat că este nevoie și de sprijinul comunității pentru ca unitatea să poată funcționa și să primească persoanele care au nevoie de îngrijiri paliative.

Deputatul i-a mulțumit Preasfințitului Părinte Iustin pentru invitație, i-a felicitat pe organizatori și pe cei care au susținut cauza și a afirmat că va rămâne alături de proiect.