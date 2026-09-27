Mircea Govor, la Gala „Filantropia”: „Un om aflat în suferință și familia sa au nevoie de îngrijire, alinare și sprijin”

Locale 27.09.2026 10:14
Mircea Govor, la Gala „Filantropia”: „Un om aflat în suferință și familia sa au nevoie de îngrijire, alinare și sprijin”


Deputatul Mircea Govor, președintele PSD Satu Mare, a participat vineri, 25 septembrie, la Gala Caritabilă „Filantropia”, organizată pentru susținerea viitorului Centru de Îngrijiri Paliative „Sfântul Pantelimon” din Satu Nou de Jos. Acesta a transmis că a răspuns invitației Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, și că a fost însoțit de colegii săi. 

În mesajul său, Govor a vorbit și despre revenirea la activitățile dedicate comunității după o perioadă dificilă pentru familia sa. „Știu cât de mult contează ca un om aflat în suferință și familia sa să găsească îngrijire, alinare și sprijin”, a declarat deputatul.

Potrivit acestuia, centrul se află în construcție, iar clădirea și dotările beneficiază de finanțare europeană. Govor a subliniat că este nevoie și de sprijinul comunității pentru ca unitatea să poată funcționa și să primească persoanele care au nevoie de îngrijiri paliative.

Deputatul i-a mulțumit Preasfințitului Părinte Iustin pentru invitație, i-a felicitat pe organizatori și pe cei care au susținut cauza și a afirmat că va rămâne alături de proiect.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Comunicat de presa CRESA
Comunicat de presa SPECIALISTI
Comunicat de presa Sc Bocicau
Comunicat de presa Sc 2
PRODEXIMP
SMART SHOP INSTAL
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat presa finalizare camin
Comunicat de presa MULTIFAMILIALE
Comunicat de presa its mic
Comunicat de presa its mare
Comunicat de presa TIneri
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand