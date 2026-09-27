„Noi căutăm să ridicăm standardul și reușim. Dar cu niște sacrificii foarte mari.”









Noua clinică de imagistică medicală dezvoltată de echipa Dr. Dorel Coica începe să atragă tot mai mulți pacienți din Satu Mare, dar și din alte județe și din străinătate. Invitat în emisiunea „Actualitatea sătmăreană” de la Nord Vest TV, medicul sătmărean a vorbit despre investiția realizată în ultimii ani, despre aparatura disponibilă, extinderea echipei medicale, dar și despre planurile de dezvoltare.„Visul meu era să am o clinică de imagistică”, a mărturisit Dr. Dorel Coica, explicând că proiectul a fost pregătit timp de aproximativ trei ani.Potrivit medicului, clinica dispune de un aparat RMN de mare capacitate, un CT performant, aparat de radiologie și osteodensitometrie, urmând să fie introdusă și mamografia. Investiția nu se oprește aici. În etapa următoare este prevăzută dezvoltarea unei noi componente a complexului medical, cu spații pentru internare, laborator propriu și alte servicii.„Am construit toată chestia asta ca un ajutor pentru pacienții mei. Având peste 40.000 de pacienți, ai și obligații față de ei să te specializezi, să fii pus la punct, să ai medici buni și să faci o echipă bună.”— Dr. Dorel CoicaUnul dintre avantajele clinicii, subliniat în emisiune, este și accesul facil. Pacienții beneficiază de parcare în incinta complexului, iar pentru investigațiile imagistice există atât programări prin sistemul de asigurări de sănătate, cât și posibilitatea efectuării contra cost.Clinica se află lângă Casa Județeană de Asigurări de Sănătate în clădirea fostei Întreprinderi ÎMBRĂCĂMINTEA.Medici tineri și specialiști din centre importanteO altă direcție în care Dr. Dorel Coica spune că investește este atragerea medicilor tineri și a specialiștilor cu experiență. În echipa sa au ajuns medici din mai multe specialități, inclusiv specialiști care vin periodic la Satu Mare din centre medicale importante.Ideea este simplă: pacientul să nu fie obligat să se deplaseze de fiecare dată la Cluj, Timișoara sau București pentru o consultație de specialitate.„Am căutat întotdeauna să ușurez drumul pacienților, să le facilitez accesul la medici foarte buni. Așa am adus medici și aduc de peste tot.”În opinia medicului sătmărean, dezvoltarea unor centre medicale puternice în orașele mai mici poate reprezenta și o oportunitate pentru tinerii absolvenți de medicină, care pot găsi aici posibilitatea de a profesa și de a-și construi o carieră.Prevenția, înaintea urgențeiÎn partea dedicată sezonului rece, discuția s-a concentrat asupra variațiilor mari de temperatură, virozelor și vaccinării antigripale. Dr. Coica a recomandat atenție în această perioadă și a vorbit despre importanța vaccinării antigripale pentru persoanele care se încadrează în categoriile pentru care aceasta este disponibilă gratuit prin sistemul de sănătate.Un alt subiect abordat a fost deficitul de vitamina D. Medicul a recomandat ca nivelul vitaminei D să fie verificat prin analize înainte de stabilirea unei eventuale corecții, subliniind că suplimentarea trebuie raportată la valoarea determinată prin laborator.„Faceți-vă o vitamina D cu o valoare. Chiar dacă o faceți la alt laborator, veniți cu rezultatul și, dacă este nevoie, putem face corecția.”La cabinetele și clinicile din rețeaua Dr. Coica sunt disponibile și servicii de posturologie, domeniu despre care medicul spune că este tot mai căutat, în special de părinții preocupați de dezvoltarea copiilor.NAD+, terapii perfuzabile și medicina pe care pacienții o caută tot mai multEmisiunea a abordat și terapiile perfuzabile promovate în ultimii ani în medicina privată, inclusiv protocoale cu NAD+ și glutation. Dr. Coica a explicat că interesul pentru aceste proceduri este foarte mare, in clusiv din partea românilor din diaspora, dar și a unor pacienți din alte țări.Medicul a relatat că echipa sa urmărește permanent terapiile și protocoalele utilizate în alte țări și colaborează cu furnizori și centre din străinătate.Aceste afirmații reprezintă perspectiva și experiența prezentată de medic în cadrul emisiunii; indicațiile și eventualele beneficii ale unor terapii medicale trebuie stabilite individual, de personal medical autorizat.„Nu înghesuiți UPU”La finalul discuției, Dr. Dorel Coica a transmis și un mesaj adresat sătmărenilor: cazurile care nu reprezintă urgențe majore pot fi evaluate în centrele de permanență, contribuind astfel la reducerea presiunii asupra Unității de Primiri Urgențe.„Nu înghesuiți UPU, nu aglomerați UPU. Este centru de permanență pe Lucian Blaga. Luați povara asta de pe UPU, pentru că o problemă minoră poate fi rezolvată mult mai repede.”Pentru Dr. Dorel Coica, direcția este una clară: investiții în aparatură, atragerea de specialiști și dezvoltarea unor servicii medicale cât mai aproape de pacient.