Înfrângere grea, venită pe final

12. Transilvania Sport 1 4–20





























Unirea Tășnad a suferit sâmbătă prima înfrângere pe teren propriu din acest sezon al Ligii a III-a. Formația sătmăreană a fost învinsă cu 2–1 de Academica Recea și, după șase etape, rămâne pe locul 11 în Seria 8, cu doar două puncte.Partida de la Tășnad a început prost pentru gazde. În minutul 11, Alexandru Mărieș, fost atacant al Olimpiei Satu Mare și al Talnei Orașu Nou, a deschis scorul pentru maramureșeni.Unirea nu a reușit să ridice nivelul jocului după golul primit, iar până la pauză tabela nu s-a mai modificat. Academica Recea a intrat la cabine cu avantaj minim, 0–1.După pauză, însă, jocul formației din Tășnad s-a schimbat. Gazdele au început să pună presiune, au preluat inițiativa și au căutat golul egalizator. Acesta a venit în minutul 74, când Emanuel Topan, introdus pe parcursul partidei, a înscris pentru 1–1.La acest scor, Unirea a continuat să spere chiar la obținerea primei victorii din acest sezon. Finalul avea să fie însă unul amar pentru echipa sătmăreană.În minutul 86, Sergiu Ciocan a profitat de o greșeală a defensivei gazdelor și a înscris golul de 2–1 pentru Academica Recea. Unirea Tășnad nu a mai avut timpul necesar pentru a reveni, iar cele trei puncte au plecat în Maramureș.Astfel, după șase etape, Unirea Tășnad rămâne fără victorie în actuala ediție de campionat. Formația sătmăreană are două puncte, după două remize și patru înfrângeri, și ocupă locul 11, cu golaveraj 2–15.În partea superioară a clasamentului, Minaur Baia Mare și SCM Zalău continuă să fie la egalitate de puncte, câte 13, în timp ce Lotus Băile Felix se află pe poziția a treia, cu 12 puncte.Pentru Unirea Tășnad urmează o deplasare la Unirea Dej, formație care nici ea nu a reușit să câștige în această etapă. Unirea Dej a remizat, scor 0–0, pe terenul nou-promovatei Transilvania Sport Academy, ultima clasată.Rezultatele etapei a 6-aSănătatea Cluj – Lotus Băile Felix 1–1Au marcat: David Milchiș (78) / Ianis Bere (52)Unirea Tășnad – Academica Recea 1–2Au marcat: Emanuel Topan (74) / Alexandru Mărieș (11), Sergiu Ciocan (86)CSM Sighetu Marmației – SCM Zalău 0–2Au marcat: Răzvan Neag (70, 90+3)Transilvania Sport Academy – Unirea Dej 0–0Crișul Sântandrei – CS Bihorul Beiuș 2–1Au marcat: Gheorghe Popescu (2), Gelu Gitye (40) / Omari Nai (90+3)Minaur Baia Mare – Viitorul Cluj 2–2Au marcat: Emanuel Dat (43), Dragoș Nedelcu (47) / Daniel Salami (28), Bogdan Milandru (76)Clasament – Seria 81. Minaur BM 13 14–62. SCM Zalău 13 11–33. Lotus Băile Felix 12 14–64. Crișul Sântandrei 10 10–95. Viitorul Cluj 9 12–76. Sănătatea Cluj 9 9–47. Academica Recea 9 13–148. Sighetu Marmației 8 9–79. CS Bihorul Beiuș 8 6–610. Unirea Dej 4 4–1111. Unirea Tășnad 2 2–15