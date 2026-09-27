Parcă ne era dor de o parcare proastă Bursa zvonurilor •

O mașină a fost fotografiată parcată parțial pe trotuarul de lângă un centru comercial din Satu Mare. Din imagine se vede că autoturismul ocupă o parte din spațiul destinat pietonilor, deși carosabilul se află chiar alături.Parcarea îngustează locul pe unde trec oamenii și poate crea dificultăți celor cu cărucioare sau persoanelor care folosesc un scaun rulant, chiar din aceste motive a fost fotografiată! Fotografia surprinde doar situația din acel moment; nu se știe cât timp a rămas mașina acolo.Un loc de parcare găsit mai departe ar fi fost, probabil, o alegere mai bună decât trotuarul.

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