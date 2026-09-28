Fotbalul care păstrează vie memoria lui Aurel Buzaș

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- Memorialul dedicat fostului conducător al Someșului Satu Mare a ajuns la ediția a III-a. Timp de două zile, Stadionul Someșul a fost al copiilor, al fotbalului și al amintirilor

Miercuri, 1 octombrie, se împlinesc 11 ani de când Aurel Buzaș, unul dintre oamenii care și-au legat numele de fotbalul sătmărean, a trecut în eternitate. A plecat dintre noi la doar 69 de ani, după o viață în care fotbalul a ocupat un loc aparte.

Din 1973, Aurel Buzaș a fost președintele clubului Someșul Satu Mare, iar în anii 2000 s-a regăsit și în conducerea clubului Olimpia. Aproape patru decenii, numele său s-a confundat cu activitatea de la Someșul, stadionul din Satu Mare devenindu-i, la propriu, o a doua casă.

Aici, pe terenul unde a trăit atâtea momente de fotbal, memoria lui este păstrată vie printr-o competiție care, de la an la an, adună tot mai mulți copii în jurul balonului rotund.

Două zile de fotbal și bucurie la Someșul

În acest weekend, Stadionul Someșul a găzduit cea de-a III-a ediție a Memorialului Aurel Buzaș, competiție organizată de Viitorul Someșul Satu Mare împreună cu familia Petric, proprietarii bazei sportive Someșul , oameni legați sufletește de aceste locuri și de clubul Someșul.

Fotbalul juvenil a fost în prim-plan, iar baza sportivă a fost animată de copii, antrenori, părinți și iubitori ai sportului. Pentru ca partidele să se poată desfășura simultan, suprafața de joc a fost împărțită în patru terenuri.

Primele meciuri au fost rezervate generațiilor 2017 și 2020, iar cei mai mici dintre participanți au fost și cei care au adus, poate, cele mai multe zâmbete în jurul terenului.

La categoria 2020 au participat șapte formații: două echipe de la Viitorul Someșu Alb, Primavera, Lyons Baia Mare, Tășnad, IL Calcio și Seini.

Pentru acești copii, rezultatul a fost mai puțin important decât bucuria de a juca. La final, toți participanții au primit medalii, diplome și cupe, într-un moment în care competiția a lăsat loc prieteniei și bucuriei de a fi pe teren.

Academia Partium, câștigătoare la 2017

La categoria de vârstă 2017, trofeul a fost câștigat de Academia Partium. Formația a fost urmată în clasament de VSE Cegled și IL Calcio Satu Mare.

Clasamentul final:

1. Academia Partium

2. VSE Cegled

3. IL Calcio Satu Mare

4. Viitorul Someșul Satu Mare

5. Plimob Sighet

6. CSM Olimpia Satu Mare

Meciurile au oferit spectacol, ambiție și multe momente frumoase, iar pentru micii fotbaliști turneul a reprezentat o nouă experiență competițională.

Olimpia, parcurs perfect la categoria 2016

Ziua a doua a Memorialului a adus în prim-plan generația 2016. CSM Olimpia Satu Mare, pregătită de Daniel Marghitaș, a avut un parcurs fără greșeală și a încheiat competiția pe primul loc, cu victorii pe linie.

Gazdele de la Viitorul Someșul Satu Mare au ocupat poziția secundă, după o evoluție apreciată. Pe locul al treilea s-a clasat VSE Cegled, formația din Ungaria, în timp ce Academia Partium a încheiat competiția pe poziția a patra.

Clasamentul final – categoria 2016:

1. CSM Olimpia Satu Mare

2. Viitorul Someșul Satu Mare

3. VSE Cegled

4. Academia Partium

Academia Partium, din nou în frunte

La categoria 2018, opt echipe au intrat în competiție, împărțite în două grupe.

În Grupa A au evoluat Viitorul Someșul Satu Mare, CSM Olimpia Satu Mare, Bro4Sport Baia Mare și CS U Evolution Cluj, în timp ce Grupa B a fost alcătuită din Academia Partium, Fröhlich Foieni, Plimob Sighet și Galaxy Baia Mare.

Trofeul a ajuns, în cele din urmă, la Academia Partium. Pe locul secund s-au clasat gazdele de la Viitorul Someșul Satu Mare, în timp ce podiumul a fost completat de Fröhlich Foieni.

În competiție au mai fost prezente CS U Evolution Cluj, Plimob Sighet, Bro4Sport Baia Mare, Galaxy Maramureș și CSM Olimpia Satu Mare.

Pentru organizatori, însă, rezultatele au fost doar o parte a poveștii. Important a fost ca stadionul care i-a fost atât de drag lui Aurel Buzaș să fie din nou plin de copii și de fotbal.

Cu chipul lui nea Aurel pe medalii

Unul dintre cele mai emoționante detalii ale ediției din acest an a fost reprezentat de premiile pregătite pentru participanți.

Copiii au primit cupe, diplome și medalii pe care a fost imprimat chipul lui Aurel Buzaș. Un gest simplu, dar cu o puternică încărcătură simbolică: generațiile care vin din urmă să ducă mai departe amintirea unui om care a dedicat o mare parte din viață fotbalului sătmărean.

Loviturile de start au fost date și de foste glorii ale Someșului Satu Mare, Alexandru Gherasim, Zoltan Pataki și Ștefan Szilagyi, oameni care au făcut, la rândul lor, parte din istoria fotbalistică a clubului.

Premiile au fost oferite de reprezentanții familiei lui Aurel Buzaș.

Un memorial care merge mai departe

Memorialul Aurel Buzaș nu este doar un turneu de fotbal juvenil. Este și o formă prin care familia și oamenii apropiați fotbalului sătmărean păstrează vie memoria unui om care, timp de zeci de ani, a fost parte din viața clubului Someșul.

Pe terenul unde Aurel Buzaș a petrecut atât de mult timp, astăzi aleargă copii care poate încă nu știu întreaga poveste a omului al cărui nume îl poartă competiția. Dar o descoperă, încet, prin fiecare ediție a Memorialului.

Iar poate aceasta este cea mai frumoasă formă de continuitate: fotbalul merge înainte, generațiile se schimbă, dar oamenii care au pus umărul la construirea lui nu sunt uitați.

După două zile de competiție, Memorialul Aurel Buzaș continuă. Sâmbăta viitoare este programată întrecerea dedicată categoriei de vârstă 2019.

Până atunci, rămâne imaginea unui stadion plin de copii, părinți și antrenori. Un stadion care, pentru două zile, a respirat din nou fotbal.

Și care continuă să păstreze vie amintirea lui Aurel Buzaș.







