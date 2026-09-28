Elevii din mai multe școli și licee din județul Satu Mare s-au alăturat protestului național lansat de Consiliul Național al Elevilor. Acțiunea „Educația nu se repară la croitorie” s-a desfășurat fără întreruperea cursurilor, elevii alegând hainele negre ca formă simbolică de protest

Sute de elevi sătmăreni au venit luni, 28 septembrie, îmbrăcați în negru la școală, alăturându-se unei acțiuni naționale inițiate de Consiliul Național al Elevilor (CNE) în contextul proiectului de lege privind introducerea uniformelor obligatorii în învățământul de stat. Acțiunea s-a desfășurat fără întreruperea cursurilor, elevii folosind ținuta neagră ca formă simbolică de exprimare.

Fotografiile realizate în mai multe unități de învățământ din județ arată grupuri de elevi îmbrăcați predominant sau integral în negru, adunați în curțile școlilor. În unele imagini apar câteva zeci de participanți, în timp ce alte grupuri numără peste o sută de elevi.





„Educația nu se repară la croitorie”

Într-una dintre fotografiile realizate în timpul acțiunii, elevii țin în mâini foi care formează mesajul „EDUCAȚIA NU SE REPARĂ LA CROITORIE!!!”, sloganul campaniei CNE.





Consiliul Național al Elevilor a precizat că alegerea hainelor negre pentru protest este voluntară și reprezintă o modalitate simbolică de exprimare a opoziției față de introducerea uniformelor obligatorii.

Organizația face diferența între alegerea voluntară a unei ținute pentru o acțiune punctuală și impunerea unei anumite ținute prin lege, susținând că participarea la protest nu înseamnă renunțarea la dreptul elevilor de a-și alege hainele în mod liber.

Proiectul privind uniformele a ajuns în Parlament

Protestul are loc în contextul dezbaterilor parlamentare asupra proiectului L443/2026, care modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.





Potrivit evidențelor oficiale ale Senatului, proiectul prevede instituirea obligației elevilor de a se prezenta la școală în uniformă și reglementează inclusiv stabilirea modelelor, standardelor tehnice și elementelor componente ale uniformelor. Propunerea include și măsuri referitoare la acordarea gratuită a uniformelor sau la subvenționarea achiziției acestora.

În evidențele Senatului, proiectul figurează cu termen de adoptare tacită 2 octombrie 2026.

Inițiatorul proiectului anunță că este deschis dialogului cu elevii

În ziua protestului, senatorul PSD Daniel Zamfir, unul dintre inițiatorii proiectului, a transmis că este dispus să discute cu reprezentanții Consiliului Național al Elevilor, afirmând că dialogul ar putea contribui la îmbunătățirea proiectului de lege.

Declarația a venit după ce senatorul avusese anterior poziții critice față de Consiliul Național al Elevilor și față de protestul anunțat de organizație. Aceste poziții au fost relatate public în contextul dezbaterii privind proiectul de lege.

Elevii contestă argumentul că uniforma ar elimina bullyingul

În cadrul protestului, elevii au susținut că introducerea uniformelor nu ar elimina automat bullyingul sau discriminarea din școli.

Unele dintre argumentele prezentate de elevi vizează faptul că diferențele dintre elevi s-ar putea manifesta și prin alte elemente, precum încălțămintea, accesoriile, ghiozdanele sau telefoanele. Astfel de argumente au fost exprimate și de elevi participanți la proteste din alte orașe.

Pe de altă parte, susținătorii proiectului au prezentat public argumente în favoarea unor reguli privind ținuta școlară, iar ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a declarat că, în școlile în care se dorește o ținută comună, opțiunea ar putea fi discutată cu părinții și elevii, ținând cont de posibilitățile familiilor și ale comunității locale.



