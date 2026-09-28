Doi bărbați sunt cercetați penal după ce polițiștii au constatat concentrații ridicate de alcool în aerul expirat

Un șofer de 64 de ani a fost oprit pe bulevardul Cloșca, iar un altul s-a prezentat la Poliție după ce a lovit o mașină parcată pe bulevardul Muncii.

Șofer de 64 de ani, oprit pe bulevardul Cloșca

La data de 25 septembrie, în jurul orei 23:40, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe bulevardul Cloșca, au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 64 de ani, din municipiul Satu Mare.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În acest caz, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

A lovit o mașină parcată și apoi s-a prezentat la Poliție

Un alt caz a fost înregistrat la data de 26 septembrie, în jurul orei 23:00. Un bărbat de 37 de ani, din localitatea Odoreu, s-a prezentat la sediul Poliției Municipiului Satu Mare și a sesizat faptul că ar fi fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale pe bulevardul Muncii.

Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că bărbatul, în timp ce conducea o autoutilitară, nu ar fi păstrat o distanță laterală corespunzătoare față de un autoturism parcat regulamentar și l-ar fi acroșat.

După producerea evenimentului, acesta și-ar fi continuat deplasarea, iar ulterior, după ce a constatat avariile autoutilitarei, s-a prezentat la sediul Poliției.

Accidentul nu s-a soldat cu victime, fiind înregistrate doar pagube materiale.

0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat

Conducătorul autoutilitarei a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o concentrație de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Și în acest caz, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.