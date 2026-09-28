Sute de pensionari aflați în străinătate și sute de elevi și studenți nu au transmis încă documentele obligatorii pentru menținerea pensiilor în plată

Casa Județeană de Pensii Satu Mare anunță termene clare pentru depunerea certificatelor de viață și a adeverințelor de studii și avertizează că, în lipsa acestora, plata pensiilor va fi suspendată.

Casa Județeană de Pensii Satu Mare atrage atenția beneficiarilor de pensii asupra obligației de a transmite documentele justificative necesare pentru menținerea drepturilor bănești în plată. Instituția avertizează că, în cazul în care actele solicitate nu sunt depuse în termenele prevăzute de lege, plata pensiilor va fi suspendată.

Aproape 700 de pensionari din străinătate trebuie să trimită certificatul de viață

Potrivit CJP Satu Mare, în evidențele instituției figurează 3.809 beneficiari stabiliți în străinătate care au obligația de a transmite certificatul de viață pentru luna în curs.

Până în prezent, documentul a fost transmis de 3.112 beneficiari, ceea ce înseamnă că aproape 700 de persoane nu și-au îndeplinit încă această obligație.

Casa Județeană de Pensii Satu Mare avertizează că pensionarilor care nu transmit certificatul de viață în termenul legal li se va suspenda plata pensiei începând cu 1 octombrie 2026.

Documentul trebuie semnat de titular și confirmat sau ștampilat de o autoritate legală din țara de reședință. Formularul poate fi descărcat de pe site-ul CJP Satu Mare și transmis electronic la adresa certificate@cjpsm.ro.

Elevii și studenții de peste 16 ani trebuie să dovedească faptul că își continuă studiile

O altă categorie vizată de avertismentul CJP Satu Mare este reprezentată de copiii beneficiari ai pensiei de urmaș care au împlinit vârsta de 16 ani.

Aceștia au obligația legală de a prezenta o adeverință de studii din care să rezulte că își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii.

În baza de date a Casei Județene de Pensii Satu Mare figurează 954 de elevi și studenți beneficiari ai unei pensii de urmaș. Dintre aceștia, doar 595 au depus până în prezent adeverințele de școlarizare.

În cazul celor care nu depun documentele solicitate, plata pensiei de urmaș va fi reținută începând cu 1 noiembrie 2026.

Casa de Pensii face apel la beneficiari: „Să depună documentele în cel mai scurt timp”

Directorul executiv al C.J.P. Satu Mare, Cristian Soponoș, le solicită beneficiarilor aflați în aceste situații să își îndeplinească obligațiile cât mai repede, pentru a evita suspendarea drepturilor bănești.

„Facem un apel ferm către toți beneficiarii aflați în aceste situații să depună documentele solicitate în cel mai scurt timp. Aceste cerințe reprezintă prevederi legale imperative pe care instituția noastră trebuie să le aplice, iar scopul nostru este de a evita suspendarea neplăcută a drepturilor bănești ale acestor pensionari”, a declarat Cristian Soponoș.

Informările sunt transmise periodic de instituție

Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Mihaela Loredana Ilie, Casa Județeană de Pensii Satu Mare efectuează periodic informări de presă și publică anunțuri pe site-ul oficial al instituției, www.cjpsm.ro, precum și pe pagina de Facebook „CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII SATU MARE”.

Reprezentanții instituției precizează că astfel de informări au fost realizate inclusiv pe parcursul lunii septembrie, tocmai pentru ca beneficiarii să cunoască obligația de a transmite documentele necesare și termenele până la care acestea trebuie depuse.