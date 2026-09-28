Victorie la debut pentru fetele de la Cămin!















Handbal junioare U15





Echipa de handbal feminine U15 de la KKS Cămin a început cu dreptul noul sezon competițional. În prima etapă a Grupei N, formația alcătuită în mare parte din jucătoare din Cămin, Moftinu Mic, Căpleni și localitățile din zonă a trecut cu 33–20 de CSM Olimpia Satu Mare.

Gazdele au început în forță partida și, la începutul minutului 13, conduceau deja cu 8–3. Sătmărencele au încercat să rămână aproape pe tabelă, însă Kálmándi Kézisuli a avut un nou moment foarte bun în finalul primei reprize.

În doar opt minute, formația gazdă a înscris de opt ori și a primit trei goluri, desprinzându-se decisiv. La pauză, KKS conducea cu 18–6.

CSM Olimpia a revenit pe teren cu un handicap de 12 goluri, iar diferența a continuat să crească în partea secundă. Gazdele s-au desprins la un moment dat la 15 goluri, tabela indicând 30–15.

Sătmărencele au avut o revenire pe final și au mai redus din diferență, însă victoria gazdelor nu a mai fost pusă sub semnul întrebării. Kálmándi Kézisuli s-a impus în cele din urmă cu 33–20.

Pentru CSM Olimpia Satu Mare, lotul este format în principal din jucătoare din Orașu Nou, Turț, Călinești-Oaș și Satu Mare. Formația evoluează într-o grupă cu șapte echipe, alături de KKS Cămin, AHC Valeria Motogna Zalău, CSS Zalău, CS AS Alexandru Csepreghi Baia Mare, ACS Handbal Inovativ Negrești-Oaș și ACS Atletik Satu Mare.

ACS Atletik a stat în prima etapă, în timp ce Handbal Inovativ Negrești-Oaș a debutat cu o victorie, 21–18 împotriva CSS Zalău.

În Grupa M evoluează KKS 2 și ACS Atletik Satu Mare 2. Formația secundă a Atletik este alcătuită în principal din jucătoare din zona Negrești-Oaș, multe dintre acestea fiind formate la Olympus .

KKS 2 a pierdut pe teren propriu, la Căpleni, în fața celor de la Phoenix Baia Mare, scor 22–34, în timp ce ACS Atletik Satu Mare 2 a cedat pe teren propriu, 15–39, în fața CSS 2 Baia Mare.

Din Grupa M mai fac parte CS Gloria Bistrița, CS Marta Baia Mare, SHCS Fărcașa 2022 și CS AS Alexandru Csepreghi A.

Etapa a doua, pe 4 octombrie

Campionatul continuă pe 4 octombrie, cu meciurile etapei a doua.

ACS Atletik 1 va primi vizita formației Handbal Inovativ, în timp ce CSM Olimpia Satu Mare va juca în Sala Sporturilor „Ecaterina Both” împotriva celor de la AHC Valeria Motogna Zalău.

KKS 1 va evolua în deplasare, pe terenul CSS Zalău.

În Grupa M, KKS Cămin 2 va juca în deplasare cu CSS 2 Baia Mare, iar ACS Atletik 2 se va deplasa la CS Marta Baia Mare.

HANDBAL FEMININ, U15, GRUPA N – ETAPA 1

KKS 1 – CSM Olimpia Satu Mare 33–20 (18–6)

KKS 1: Török Nóra (8 goluri), Kinczler Hanna, Lang Panna Antónia, Bontó Tímea (1), Hamvas Emma (3), Roszel Emili (8), Incze Vivien (1), Varga Nikolett (4), Koch Hanna (3), Pataki Dóra, Heim Heidi, Silimon Panna, Veres Viktória, Lang Hanna Diana, Eizert Rebeka (4), Barabás Jazmin Maya (1).

CSM Olimpia: Büte Hilda (4 goluri), Nagy Evelin, Veres Nóra, Ványi Maia Krisztina, Cseh Melissa (1), Geng Boglárka (9), Geng Barbara, Molnár Kira Delia, Seres Csenge (1), Ilyés Anett (1), Cseh Antónia, Hajas Adrien, Selmenți Nikoletta (1), Bogya Malvina (3).

ACS Handbal Inovativ – CSS Zalău 21–18 (12–7)

HANDBAL FEMININ, U15, GRUPA M – ETAPA 1

KKS 2 – CS Phoenix Baia Mare 22–34 (11–18)

KKS 2: Török Emma, Poszet Patrícia Réka, Ritli Anna (5), Szabó Kiara (2), Kalló Emma (8), Gut Mária, Gardo Emma (2), Steiger Dorka Fanny, Belényi Csenge (3), Sági Emma, Heinrich Adrienn Dzsenifer, Fleisz Sára (2), Adelina Alexandra Zaharia.

ACS Atletik Satu Mare 2 – CSS 2 Baia Mare 15–39 (7–21)

Atletik 2: Mara Bocuțiu, Narcisa Blidar, Andra Nirean, Daria Ștefanca (1), Sofia Maria Pop, Ioana Lavinia Mihoc (5), Maria Ioana Nirean (3), Ana Sarca, Alexandra Maria Finta, Miruna Paula Ruha, Maya Khis, Irina Cionca (2), Ana Ecaterina Bocuțiu (4), Briana Adelina Sălăgean.







