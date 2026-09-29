Deputatul PSD de Satu Mare a cerut verificarea banilor și a numărului de porții decontate, iar acum patru persoane sunt cercetate în dosarul penal. Primarul Nicolae Cornea Mare a demisionat din toate funcțiile politice deținute în PNL Satu Mare, după ce a fost plasat sub control judiciar în dosarul privind banii pentru masa elevilor.

Semnalele lansate în ultimele luni de deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, privind modul în care au fost cheltuiți banii destinați programului „Masă Sănătoasă” la Socond capătă o nouă greutate după ce ancheta procurorilor a ajuns la măsura controlului judiciar.

Mircea Govor a solicitat verificări privind modul în care au fost gestionate fondurile pentru hrana elevilor și a cerut clarificarea diferențelor dintre numărul copiilor prezenți la cursuri și numărul porțiilor facturate și decontate.

Între timp, procurorii au dispus control judiciar în cazul a patru persoane: primarul Nicolae Cornea Mare, două directoare de școli din comună și administratorul unei firme de catering.

Procurorii verifică meniurile și banii decontați

Anchetatorii cercetează suspiciuni privind obținerea ilegală de fonduri și fals intelectual. Potrivit informațiilor din anchetă, ar fi fost decontate meniuri pentru un număr de elevi mai mare decât cel al copiilor prezenți efectiv la cursuri.

Totodată, cantitatea de hrană livrată unităților de învățământ ar fi fost mai mică decât cea pentru care au fost făcute plățile din bugetul de stat.

Perchezițiile în acest dosar au avut loc în luna mai, la Primăria Socond și la unități de învățământ din comună.

Nicolae Cornea Mare pleacă din funcțiile politice

În urma instituirii controlului judiciar, Nicolae Cornea Mare a decis să demisioneze din toate funcțiile politice pe care le deținea în cadrul PNL Satu Mare.

Informația a fost confirmată de organizația județeană a PNL, care a precizat că respectă decizia primarului și că ancheta trebuie să își urmeze cursul, cu respectarea prezumției de nevinovăție.

Cornea Mare rămâne însă, deocamdată, primarul comunei Socond. În contextul măsurii judiciare dispuse în dosarul penal, situația mandatului său administrativ ar putea intra, la rândul ei, în atenția autorităților competente, fiind posibilă o suspendare a exercitării funcției, în funcție de aplicarea procedurilor prevăzute de lege.

Ancheta este în desfășurare

Dosarul nu stabilește în acest moment vinovăția celor cercetați. Procurorii continuă verificările pentru a stabili exact cum au fost gestionate fondurile programului „Masă Sănătoasă”, dacă există un prejudiciu și cine poate fi responsabil.

Toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.