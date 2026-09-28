Marian Halas, premieră pentru judo-ul românesc

CSM Olimpia





Antrenorul de judo al CSM Olimpia Satu Mare, Marian Halas, a bifat o performanță importantă la nivel internațional. Acesta a absolvit cu succes Modulul II al Academiei Internaționale de Judo a Federației Internaționale de Judo (IJF), program dedicat pregătirii antrenorilor care activează în judo-ul de performanță.

Examenul practic s-a desfășurat în perioada 21–26 septembrie, la Budapesta, după un an de pregătire și 19 examene. Accesul la Modulul II a fost condiționat de absolvirea Modulului I, dedicat formării instructorilor de judo.

Performanța are o dublă semnificație pentru judo-ul românesc. Marian Halas și orădeanul Dan Fășie sunt primii specialiști din România care au absolvit Modulul II al Academiei IJF, destinat antrenorilor de performanță.

Pentru Halas, reușita are și o premieră la nivel internațional. Dintre arbitrii care activează în circuitul mondial al IJF, acesta este primul care a absolvit acest modul de pregătire pentru antrenori.

„A fost o experiență foarte bună și extrem de utilă din punct de vedere profesional. Am avut multe lucruri de învățat și am reușit să aprofundez și să perfecționez anumite aspecte legate atât de procesul de predare și învățare a tehnicilor, cât și de modul în care acestea sunt antrenate și dezvoltate în pregătirea sportivilor”, a declarat Marian Halas.

La cursurile de la Budapesta au predat specialiști de top ai IJF, printre aceștia numărându-se campionii olimpici Mark Huizinga și Giulia Quintavalli, dar și campionul mondial Florin Lascău, coordonatorul Academiei Internaționale de Judo.

Cunoștințele acumulate vor fi puse în practică la CSM Olimpia Satu Mare, unde noile metode de pregătire și abordările tehnice dobândite în cadrul Academiei IJF pot contribui la dezvoltarea sportivilor și la pregătirea acestora pentru competițiile interne și internaționale.

Pentru judo-ul sătmărean, performanța lui Marian Halas înseamnă astfel mai mult decât o diplomă. Este o confirmare a nivelului la care poate ajunge pregătirea unui specialist format în circuitul internațional al IJF.





























