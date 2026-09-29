Aproximativ 100 de studenți și membri ai familiilor acestora au participat, luni, 28 septembrie 2026, la deschiderea oficială a anului universitar 2026–2027 la Extensia Universitară Satu Mare a Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Evenimentul s-a desfășurat la sediul extensiei de pe Bulevardul Lucian Blaga nr. 121, într-o atmosferă festivă, plină de emoție și entuziasm.

Pentru studenții din anul I, momentul a reprezentat primul contact oficial cu mediul academic, în timp ce pentru cei din anii mai mari a fost o reîntâlnire cu profesorii și colegii, dar și începutul unei noi etape de pregătire profesională.

A 22-a serie de viitori ingineri, la Satu Mare

Extensia Universitară Satu Mare continuă să ofere tinerilor acces la învățământul superior tehnic, aproape de casă și de familie. În prezent, aici sunt școlarizați studenți în cadrul programelor de studii de licență, cu durata de patru ani, pentru specializările Tehnologia Construcțiilor de Mașini, Inginerie Economică Industrială și Automatică și Informatică Aplicată.

Totodată, oferta educațională include și programul de masterat, cu durata de doi ani, Ingineria și Managementul Resurselor Tehnologice în Industrie.





Studenții din anul I care au început în această toamnă studiile de licență reprezintă a 22-a serie de viitori ingineri pregătiți la Extensia Universitară Satu Mare. În cazul programului de master, noul an universitar marchează începutul celei de-a 12-a serii de masteranzi.

Un nou început pentru studenți

În cadrul festivității de deschidere, cadrele didactice le-au transmis studenților un mesaj de bun venit și i-au încurajat să privească anii de facultate dincolo de cursuri, examene și obligațiile academice.

Universitatea trebuie să fie, în egală măsură, un spațiu al proiectelor personale, al colaborării, al ideilor și al dezvoltării profesionale. Experiența universitară reprezintă o etapă importantă în formarea viitorilor specialiști, iar implicarea, curiozitatea și dorința de a învăța sunt elemente esențiale pentru parcursul lor.

Pentru boboci, începutul de an universitar vine cu emoțiile firești ale unei noi etape, dar și cu oportunitatea de a descoperi domeniul în care își vor construi viitoarea carieră. Pentru studenții din anii mai mari, revenirea la facultate înseamnă continuarea proiectelor și a pregătirii pentru integrarea pe piața muncii.

Învățământ tehnic de calitate, aproape de casă

Prin programele de studii organizate la Satu Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca oferă tinerilor sătmăreni, dar și celor din localitățile din județ și din regiune, posibilitatea de a urma studii universitare tehnice fără a fi nevoiți să plece departe de familie.





Un avantaj important îl reprezintă faptul că studenții beneficiază de pregătirea oferită în cadrul unei universități tehnice de prestigiu, iar la finalizarea studiilor primesc diploma Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Prezența universității tehnice la Satu Mare contribuie astfel la formarea specialiștilor de care industria și mediul economic au nevoie, oferind în același timp tinerilor oportunitatea de a-și construi un parcurs profesional în domenii tehnice și inginerești.

Noul an universitar 2026–2027 începe, așadar, cu noi generații de studenți, proiecte și obiective. Pentru fiecare dintre ei, anii petrecuți la universitate vor însemna nu doar acumulare de cunoștințe, ci și experiențe, colaborări și momente care vor contribui la formarea viitorilor profesioniști.

Le dorim tuturor studenților un an universitar 2026–2027 plin de reușite, experiențe valoroase și proiecte de care să fie mândri!

Bine ați venit la Extensia Universitară Satu Mare a Universității Tehnice din Cluj-Napoca!