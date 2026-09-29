Rata șomajului a rămas la 4,31% la sfârșitul lunii august, același nivel înregistrat și în luna precedentă

Piața muncii din județul Satu Mare păstrează același nivel al șomajului, însă cifrele din spatele procentului de 4,31% spun o poveste mult mai apăsătoare: peste 5.500 de persoane nu aveau un loc de muncă la sfârșitul lunii august, iar cele mai multe proveneau din mediul rural. Datele arată și o vulnerabilitate ridicată în rândul persoanelor cu un nivel scăzut de instruire, dar și al celor cu vârste de peste 40 de ani.

5.538 de persoane fără loc de muncă

La sfârșitul lunii august 2026, în județul Satu Mare erau înregistrate 5.538 de persoane aflate în șomaj, iar rata șomajului a fost de 4,31%, la același nivel cu cel consemnat în luna iulie.

Din totalul persoanelor aflate în șomaj, 800 beneficiau de indemnizație, în timp ce 4.738 nu primeau indemnizație.

Diferența dintre mediul urban și cel rural este semnificativă. La sfârșitul lunii august, 1.141 de șomeri proveneau din mediul urban, în timp ce 4.397 erau din mediul rural.

Cei mai mulți șomeri au între 40 și 49 de ani

Cea mai numeroasă categorie de vârstă era reprezentată de persoanele cu vârste între 40 și 49 de ani, cu 1.412 șomeri.

Urmează grupa 30-39 de ani, cu 1.148 de persoane, și categoria celor cu vârste între 50 și 55 de ani, cu 958 de persoane.

În rândul persoanelor de peste 55 de ani erau înregistrate 946 de persoane, în timp ce categoria sub 25 de ani cuprindea 679 de șomeri. Cei mai puțini, 395, aveau între 25 și 29 de ani.

Peste jumătate au cel mult studii primare

Structura șomajului în funcție de nivelul de instruire arată o pondere ridicată a persoanelor cu un nivel scăzut de educație.

Persoanele fără studii și cele cu nivel de instruire primar reprezentau împreună 53,21% din totalul șomerilor. Alte 31,58% aveau studii gimnaziale.

Persoanele cu învățământ profesional reprezentau 6,45%, cele cu studii liceale 6,50%, iar șomerii cu studii superioare reprezentau 1,63% din total. Învățământul postliceal era reprezentat de 0,63% dintre persoanele aflate în șomaj.

Peste 4.000 de persoane, greu sau foarte greu de ocupat

În funcție de nivelul de ocupabilitate stabilit prin profilare, 1.127 de persoane erau încadrate în categoria celor foarte greu ocupabile, iar 3.172 erau considerate greu ocupabile.

Alte 1.221 de persoane erau încadrate în categoria celor mediu ocupabile, în timp ce doar 18 persoane erau considerate ușor ocupabile.

Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează în urma activității de profilare a persoanelor aflate în evidențele pentru ocuparea unui loc de muncă.