Pe 29 septembrie este marcată Ziua Mondială a Inimii, iar medicul Iulian Pfau Salageanu atrage atenția asupra impactului bolilor cardiovasculare și asupra rolului tot mai important al obezității în apariția acestora.

„Nu ratați nicio bătaie a inimilor voastre!”

Cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii, medicul Iulian Pfau Salageanu a transmis un mesaj sătmărenilor, îndemnându-i să acorde mai multă atenție sănătății cardiovasculare și factorilor de risc care pot fi preveniți.

„Vă doresc multă sănătate! Și obligatoriu: nu ratați nicio bătaie a inimilor voastre”, a transmis medicul.

Potrivit datelor prezentate de acesta, aproximativ 20 de milioane de persoane mor anual la nivel mondial din cauza bolilor cardiovasculare, acestea reprezentând aproximativ 32% din totalul deceselor globale.

Obezitatea, în centrul avertismentului

Raportul Mondial al Inimii 2025 pune obezitatea în centrul analizei privind riscul cardiovascular. Potrivit datelor prezentate, un indice de masă corporală ridicat este asociat cu aproximativ 3,7 milioane de decese anual și reprezintă un factor important în mortalitatea cardiovasculară.

Mesajul este cu atât mai important în cazul copiilor. Potrivit informațiilor prezentate de medic, copiii care au un indice de masă corporală ridicat prezintă un risc cu aproximativ 40% mai mare de a dezvolta boli cardiovasculare la vârsta adultă.

România, puternic afectată de bolile cardiovasculare

În România, bolile cardiovasculare reprezintă în continuare o problemă majoră de sănătate publică. Potrivit datelor citate de medic, aproximativ unul din doi români moare din cauza unei boli cardiovasculare.

O parte importantă a riscului poate fi însă redusă prin intervenții asupra factorilor modificabili. Printre aceștia se numără fumatul, alimentația dezechilibrată, consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi trans, sedentarismul, consumul nociv de alcool și expunerea la poluarea aerului.

Prevenția începe înainte de apariția bolii

Mesajul Federației Mondiale a Inimii pune accent pe trei direcții importante: prevenția și depistarea timpurie în medicina primară, combaterea mediului care favorizează obezitatea și asigurarea accesului echitabil la servicii medicale.

În acest context, sunt susținute măsuri precum limitarea promovării alimentelor ultraprocesate către copii, dezvoltarea infrastructurii care încurajează activitatea fizică și accesul tuturor pacienților la diagnostic, investigații și tratamente moderne, indiferent de veniturile sau regiunea în care locuiesc.

Ziua Mondială a Inimii rămâne, astfel, nu doar o zi dedicată informării, ci și un moment pentru reevaluarea stilului de viață și pentru depistarea din timp a factorilor care pot pune în pericol sănătatea cardiovasculară.



