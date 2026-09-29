Polițiștii au desfășurat luni acțiuni pentru menținerea ordinii publice și pentru prevenirea faptelor antisociale și a evenimentelor rutiere.

Peste 30 de sancțiuni pentru încălcarea ordinii publice

La data de 28 septembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat activități pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în județ.

În urma acțiunilor, polițiștii au aplicat peste 30 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor depășind 25.000 de lei.

Peste 200 de amenzi în trafic

În aceeași zi, polițiștii sătmăreni au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale, dar și pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier.

În cadrul acestor activități au fost aplicate peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 80.000 de lei.

În total, amenzile aplicate în cadrul acțiunilor desfășurate la nivelul județului au depășit 105.000 de lei.