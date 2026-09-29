CONTROALE. Peste 230 de amenzi într-o singură zi! Polițiștii sătmăreni au dat sancțiuni de peste 105.000 de lei

Locale 29.09.2026 13:18
CONTROALE. Peste 230 de amenzi într-o singură zi! Polițiștii sătmăreni au dat sancțiuni de peste 105.000 de lei

Polițiștii au desfășurat luni acțiuni pentru menținerea ordinii publice și pentru prevenirea faptelor antisociale și a evenimentelor rutiere.

Peste 30 de sancțiuni pentru încălcarea ordinii publice

La data de 28 septembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat activități pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în județ.

În urma acțiunilor, polițiștii au aplicat peste 30 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor depășind 25.000 de lei.

Peste 200 de amenzi în trafic

În aceeași zi, polițiștii sătmăreni au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale, dar și pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier.

În cadrul acestor activități au fost aplicate peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 80.000 de lei.

În total, amenzile aplicate în cadrul acțiunilor desfășurate la nivelul județului au depășit 105.000 de lei.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Comunicat de presa CRESA
Comunicat de presa SPECIALISTI
Comunicat de presa Sc Bocicau
Comunicat de presa Sc 2
PRODEXIMP
SMART SHOP INSTAL
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat presa finalizare camin
Comunicat de presa MULTIFAMILIALE
Comunicat de presa its mic
Comunicat de presa its mare
Comunicat de presa TIneri
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand