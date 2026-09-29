Miercuri, 30 septembrie, este ultima zi în care impozitele și taxele locale aferente semestrului al doilea pot fi achitate fără majorări. Primăria Satu Mare le recomandă contribuabililor să folosească plata online pentru a evita aglomerația de la ghișee.

30 septembrie, termenul-limită

Sătmărenii care nu și-au achitat încă impozitele și taxele locale aferente semestrului al doilea mai au la dispoziție o singură zi pentru a face plata fără majorări.

Primăria Municipiului Satu Mare reamintește că termenul-limită este miercuri, 30 septembrie 2026.

Taxele pot fi plătite și de acasă

Pentru evitarea deplasării la ghișee, contribuabilii pot achita online prin platforma de comunicare cu cetățenii a Primăriei Satu Mare, folosind Codul Numeric Personal sau Codul Unic de Înregistrare.

Plata online poate fi făcută și prin portalul național Ghiseul.ro. O altă variantă o reprezintă stațiile de plată SelfPay.

Primăria recomandă plata online pentru reducerea timpului de așteptare și evitarea aglomerației la ghișee în ultima zi de plată fără majorări.