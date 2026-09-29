TAXE. Sătmărenii mai au o singură zi pentru plata taxelor locale fără majorări

Locale 29.09.2026 17:16
TAXE. Sătmărenii mai au o singură zi pentru plata taxelor locale fără majorări

Miercuri, 30 septembrie, este ultima zi în care impozitele și taxele locale aferente semestrului al doilea pot fi achitate fără majorări. Primăria Satu Mare le recomandă contribuabililor să folosească plata online pentru a evita aglomerația de la ghișee.

30 septembrie, termenul-limită

Sătmărenii care nu și-au achitat încă impozitele și taxele locale aferente semestrului al doilea mai au la dispoziție o singură zi pentru a face plata fără majorări.

Primăria Municipiului Satu Mare reamintește că termenul-limită este miercuri, 30 septembrie 2026.

Taxele pot fi plătite și de acasă

Pentru evitarea deplasării la ghișee, contribuabilii pot achita online prin platforma de comunicare cu cetățenii a Primăriei Satu Mare, folosind Codul Numeric Personal sau Codul Unic de Înregistrare.

Plata online poate fi făcută și prin portalul național Ghiseul.ro. O altă variantă o reprezintă stațiile de plată SelfPay.

Primăria recomandă plata online pentru reducerea timpului de așteptare și evitarea aglomerației la ghișee în ultima zi de plată fără majorări.

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