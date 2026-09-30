CINEMATOGRAFIE. „Iertarea”, filmul lui Nicolae Mărgineanu, ajunge la Satu Mare. Regizorul va dialoga cu publicul

Locale 30.09.2026 08:27
CINEMATOGRAFIE. „Iertarea”, filmul lui Nicolae Mărgineanu, ajunge la Satu Mare. Regizorul va dialoga cu publicul

Sătmărenii sunt invitați la o întâlnire specială cu cinematografia românească: filmul „Iertarea”, regizat de Nicolae Mărgineanu, va fi proiectat la Teatrul de Nord, iar spectatorii vor avea ocazia să stea de vorbă chiar cu regizorul după vizionare.

O seară dedicată filmului românesc

Teatrul de Nord Satu Mare găzduiește, pe 17 octombrie 2026, de la ora 18:00, o proiecție specială a filmului „Iertarea”, semnat de regizorul Nicolae Mărgineanu.

Evenimentul este programat în Sala Mare a Teatrului de Nord și le oferă spectatorilor nu doar posibilitatea de a urmări producția cinematografică, ci și de a participa la un dialog cu regizorul, imediat după proiecție.

Filmul continuă dincolo de ecran

Întâlnirea cu Nicolae Mărgineanu le oferă cinefililor ocazia de a afla mai multe despre realizarea filmului, despre povestea acestuia și despre perspectiva regizorală din spatele producției.

Astfel de întâlniri transformă o simplă proiecție într-o experiență culturală completă, în care publicul poate descoperi poveștile și oamenii din spatele unui film.

Evenimentul are loc sâmbătă, 17 octombrie 2026, de la ora 18:00, în Sala Mare a Teatrului de Nord Satu Mare.


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