Zi tensionată luni la Curtea de Apel București, unde măsura controlului judiciar a fost înlocuită cu arestarea preventivă în cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. Decizia a venit după ore de dezbateri și după formarea unui complet de divergență, iar Georgescu a fost preluat de polițiști de la locuința sa și dus la Arestul Central.

Arest preventiv după o zi maraton în instanță

Curtea de Apel București a decis, marți, 29 septembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen, în dosarul în care cei doi sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Decizia este definitivă. Instanța a admis contestația formulată de procurorii DIICOT și a înlocuit măsura controlului judiciar dispusă anterior de Tribunalul București cu arestarea preventivă.

Doi judecători, opinii diferite. A fost chemat al treilea magistrat

Dosarul a avut parte de o procedură neobișnuită la Curtea de Apel. Cei doi judecători care au analizat inițial contestația au avut opinii diferite în privința măsurii preventive.

În aceste condiții, a fost constituit un complet de divergență, prin intrarea celui de-al treilea judecător, care a înclinat balanța în favoarea arestării preventive.

De ce este cercetat Călin Georgescu

Potrivit anchetatorilor, dosarul vizează o presupusă schemă de înșelăciune prin care un om de afaceri ar fi fost indus în eroare în legătură cu obținerea unei finanțări externe, prejudiciul indicat fiind de aproximativ 1,1 milioane de euro.

DIICOT susține că Georgescu, Ionel Rusen și un cetățean italian ar fi acționat coordonat, în special în România, dar și în Marea Britanie, în scopul obținerii unor foloase patrimoniale. Cei vizați beneficiază de prezumția de nevinovăție pe durata procedurilor judiciare.

Georgescu, scos din locuință și dus la Arestul Central

După pronunțarea deciziei, Călin Georgescu a fost preluat de polițiști de la locuința sa din Mogoșoaia și transportat la Arestul Central al Capitalei.

În momentul în care a fost urcat în autospeciala Poliției, susținători aflați în fața imobilului au huiduit forțele de ordine și au scandat mesaje de susținere.

Susținători în fața Arestului Central

Ulterior, câteva sute de susținători ai fostului candidat s-au adunat în fața Arestului Central. Potrivit relatărilor din teren, la un moment dat au fost aproximativ 300 de persoane, numărul acestora reducându-se pe parcursul serii.

O parte dintre manifestanți au scandat mesaje prin care au susținut că Georgescu este nevinovat și au contestat instituțiile statului și presa. Afirmațiile acestora reprezintă pozițiile susținătorilor și nu constituie constatări ale instanței.

AUR a transmis, la rândul său, un mesaj public de solidaritate cu Călin Georgescu și a criticat măsura dispusă de instanță.

Călin Georgescu va rămâne în arest preventiv pentru 30 de zile, în timp ce ancheta penală continuă.