RANSEM GL SRL, cu sediul în Loc. Lipău, Str. Principală, Nr. 284/A, Com. Culciu, Jud. Satu Mare, anunţă solicitarea emiterii Autorizaţiei de mediu pentru activitatea cod CAEN 0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului,desfăşurată pe amplasamentul din Loc. Lipău, extravilan, CF 103932 Culciu, Com. Culciu, Jud. Satu Mare.

Consultarea documentaţiei, sugestii, reclamaţii se pot depune la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, din Mun. Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/b în zilele de: luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00.

Pentru orice informaţii referitoare la activititate, vă puteţi adresa la Direcția Județeană de Mediu Satu Mare, Tel. 0261-736003; tel/fax. 0261-733500; e-mail: office@anmap.djmsm.gov.ro