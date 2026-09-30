Maroșan Nicolas, chemat la Lotul Național Olimpic de Juniori







Lupte greco romane





- La mai puțin de 16 ani și după doar aproximativ doi ani și jumătate de lupte, sportivul de la CS Satu Mare – Cetate Ardud a făcut pasul spre centrul de pregătire de la Piatra Neamț

Luptele greco-romane sătmărene dau din nou un sportiv pentru lotul național. Maroșan Nicolas, unul dintre tinerii luptători de perspectivă ai CS Satu Mare – Cetate Ardud, a fost selecționat pentru pregătirea Lotului Național Olimpic de Juniori de la Piatra Neamț.

Este o veste importantă pentru sportul sătmărean și, în același timp, o confirmare a muncii depuse în ultimii ani pentru formarea noii generații de luptători.

Nicolas are mai puțin de 16 ani și practică luptele de aproximativ doi ani și jumătate, însă evoluțiile sale din competiții au fost suficiente pentru a atrage atenția antrenorilor de la nivel național. Progresul rapid, rezultatele obținute și potențialul demonstrat în concursuri i-au adus șansa de a se pregăti într-unul dintre cele mai importante centre ale luptelor juvenile din România.

La 16 ani, în pregătire cu lotul olimpic

Un aspect care face această selecție cu atât mai interesantă este vârsta sportivului.

Maroșan Nicolas este încă la categoria cadeți, însă se pregătește într-una dintre cele mai dificile categorii de greutate, 110 de kilograme. Cu toate acestea, a fost remarcat și cooptat în programul de pregătire al lotului național olimpic de juniori, unde va avea posibilitatea să lucreze alături de sportivi de perspectivă din întreaga țară.

La Piatra Neamț, sătmăreanul va beneficia de condiții de pregătire specifice nivelului național și va avea ocazia să acumuleze experiență într-un mediu competitiv, alături de unii dintre cei mai buni tineri luptători din România.

Pentru un sportiv cu o experiență de numai aproximativ doi ani și jumătate în lupte, această oportunitate poate reprezenta un pas important în dezvoltarea sa.

Claudiu Blaga, omul din spatele progresului

Nicolas este pregătit la CS Satu Mare – Cetate Ardud de antrenorul Claudiu Blaga, iar selecția sa la lotul național reprezintă și o confirmare a muncii desfășurate la nivelul clubului.

Performanța nu vine peste noapte, iar în cazul lui Nicolas progresul a fost unul rapid. De la primele competiții și până la convocarea pentru pregătirea lotului național, sportivul a reușit să demonstreze că poate face față unor adversari și unor provocări tot mai importante.

Pentru antrenorul Claudiu Blaga, promovarea unui sportiv atât de tânăr spre zona loturilor naționale reprezintă o nouă confirmare a faptului că la Satu Mare se lucrează cu atenție la formarea viitoarei generații.

După Lenard Berei, un nou greu sătmărean la lot

Selecția lui Maroșan Nicolas readuce luptele sătmărene în prim-planul programului olimpic de juniori după o perioadă de câțiva ani.

În ultimii ani, unul dintre numele importante ale luptelor sătmărene la categoria grea a fost Lenard Berei, sportiv care a reprezentat România și la competiții internaționale.

Acum, Nicolas are șansa de a continua această tradiție și de a-și construi propriul drum în performanță.

Diferența este că noul reprezentant al Sătmarului pornește această aventură de la o vârstă foarte fragedă și cu o experiență relativ scurtă în lupte.

Un început promițător

Convocarea la Piatra Neamț nu înseamnă că drumul spre marea performanță este deja parcurs, ci reprezintă o oportunitate și o etapă importantă în dezvoltarea sportivului.

Pentru Maroșan Nicolas urmează perioada în care va trebui să confirme, să muncească și să transforme potențialul remarcat de antrenorii lotului național în rezultate.

Pentru CS Satu Mare – Cetate Ardud, însă, vestea este deja una importantă: un luptător sătmărean de numai 16 ani a făcut pasul spre lotul național olimpic de juniori.

Iar la categoria 110 kg, acolo unde forța, tehnica și mentalitatea fac diferența, Sătmarul își trimite din nou un reprezentant spre vârful luptelor românești.