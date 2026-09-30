Extensia Satu Mare a Universității de Vest „Vasile Goldiș” a început noul an universitar cu programe noi, invitați oficiali și obiectivul de a consolida educația locală

Miercuri, 30 septembrie 2026, Casa Dăinuirii din municipiul Satu Mare a găzduit festivitatea de deschidere a anului universitar 2026-2027 al Extensiei Satu Mare a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad. Evenimentul a reunit conducerea universității, cadre didactice, studenți, reprezentanți ai administrației, ai instituțiilor de cultură și ai mediului economic. În centrul mesajelor transmise s-au aflat rolul educației în dezvoltarea comunității și posibilitatea ca tinerii să se formeze universitar la Satu Mare, fără să fie nevoiți să își părăsească orașul.

„Universitatea de acasă” și-a deschis porțile pentru un nou an

Festivitatea a fost moderată de conf. univ. dr. Mircea Teodoru, directorul Extensiei Satu Mare, care i-a salutat pe invitați și pe studenți și a subliniat continuitatea proiectului universitar sătmărean. Ceremonia a început în acordurile Imnului Național al României și ale Imnului Universității de Vest „Vasile Goldiș”.

În mesajul de deschidere a fost evidențiat faptul că extensia și-a continuat activitatea cu trei specializări consacrate: Contabilitate și Informatică de Gestiune, Marketing și Pedagogia Învățământului Primar. Oferta educațională a fost completată de programele de masterat Audit și Expertiză Contabilă, Marketingul și Managementul Organizației în Spațiul European și, începând din acest an, Management Educațional.

Evenimentul s-a desfășurat în spațiul oferit de Casa Dăinuirii, loc în care organizatorii au legat începutul noului an universitar de valorile credinței, dar și de vocația de dascăl și de discipol.

Conducerea universității a fost prezentă la Satu Mare

La festivitate a participat rectorul UVVG, prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci, alături de membri ai conducerii universității și ai facultăților.

Din conducerea UVVG au fost prezenți prof. univ. dr. habil. Anca Hermenean, prorector, conf. univ. dr. Andrei Anghelina, prorector, conf. univ. dr. Cristian Bențe, prorector, precum și decanii facultăților: prof. univ. dr. habil. Speranța Milancovici, conf. univ. dr. Daniel Berlingher și conf. univ. dr. Vasile Lazăr.

Alături de aceștia au participat directorul Departamentului Juridic, Marta Ghilea, secretarul general al Universității, Flavius Sabău, directorul economic Constantin Coman, directorul de cabinet al rectorului, Loredana Țica, și directorul general administrativ, Nădăban Radu.

Binecuvântare și moment de reculegere pentru fondatorii universității

Un moment important al festivității a fost reprezentat de binecuvântarea tradițională de la început de an universitar, oferită de părintele ortodox profesor Radu Pop, paroh și inspector școlar, și părintele romano-catolic Marius Leabu, paroh și profesor.

Ceremonia a inclus și un moment de reculegere în memoria profesorului univ. dr. Aurel Ardelean, rector fondator și președinte al UVVG din Arad, precum și a profesorului univ. dr. Gavril Ardelean, primul director al filialei sătmărene, de la a cărui trecere în eternitate s-au împlinit 10 ani.

Organizatorii au subliniat astfel legătura dintre generațiile care au construit universitatea și comunitatea academică actuală.

Prefectul: „Universitatea de acasă” a avut un rol important pentru Satu Mare

La eveniment a participat prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, care a transmis un mesaj dedicat studenților și cadrelor didactice.

Prefectul a apreciat prezența întregii conduceri a universității la Satu Mare și a arătat că acest lucru evidenția locul pe care extensia îl ocupa în cadrul UVVG. În mesajul său, acesta a vorbit despre instituție ca despre o „universitate de acasă”, care le oferea tinerilor posibilitatea de a studia fără să își părăsească familia, orașul și comunitatea.

Altfatter Tamás a subliniat și adaptarea programelor de studiu la cerințele pieței muncii, menționând că absolvenții formați la Satu Mare se regăseau în firme, instituții și școli din județ.

„Dragi studenți, vă doresc să profitați din plin de acești ani, să fiți curioși, perseverenți și să nu uitați că județul are nevoie de voi”, a transmis prefectul.

Administrația locală: educația putea construi viitorul la Satu Mare

Din partea administrației locale a participat viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș. Mesajul administrației a pus accent pe importanța existenței unei oportunități de formare universitară aproape de casă.

Viceprimarul a transmis că posibilitatea de a studia la Satu Mare însemna acces la pregătire universitară și, în același timp, o șansă pentru tineri de a-și valorifica ulterior cunoștințele în comunitatea în care au crescut.

„Un nou an universitar, noi aspirații și șansa de a construi un viitor prin educație, aici, la Satu Mare!”, a fost mesajul transmis de Cristina Tămășan Ilieș.

Administrația locală și-a reafirmat, totodată, disponibilitatea de a rămâne partener al instituției de învățământ superior și de a susține inițiativele mediului universitar.

Administrația județeană, cultura și mediul economic au fost alături de universitate

La festivitate au fost prezenți și reprezentanți ai administrației județene, instituțiilor culturale și mediului de afaceri.

Au fost prezenți, de asemenea, directorul executiv al Direcției Județene pentru Cultură Satu Mare, Zamfir Danciu, președintele CECCAR Satu Mare, Sorin Iancu, și președintele CCIA Satu Mare, Horațiu Bonea.

Au participat și Paula Fogaș, președinta Asociației Economice Germano-Române pentru Regiunea de Nord-Vest, partener instituțional al Extensiei Satu Mare, precum și ing. Tiberiu Markos, reprezentant al mediului de afaceri.

Prezența acestor reprezentanți a fost legată de obiectivul declarat al comunității universitare de a consolida relația dintre educație, administrație, cultură și mediul economic.

Universitatea și-a propus să rămână un centru al educației și cercetării la Satu Mare

În cadrul festivității a fost reafirmat obiectivul comunității academice de la UVVG Satu Mare de a contribui la dezvoltarea învățământului superior local și la transformarea orașului într-un spațiu important pentru cercetare și educație universitară.

Mesajul transmis de organizatori a pornit de la ideea că educația presupune comunicare, iar comunicarea are la bază gândirea și înțelegerea. În acest context, universitatea a fost prezentată nu doar ca un loc al acumulării de informații, ci și ca un spațiu în care oamenii își construiesc propriile povești și contribuie, prin cunoaștere, la formarea celor din jur.

Profesorii și studenții au fost în centrul festivității

Un rol important în program l-a avut conf. univ. dr. Vasile Lazăr, decanul Facultății de Științe Economice, Informatică și Inginerie, care a prezentat câteva dintre reperele Extensiei Satu Mare și a adresat un mesaj de bun venit participanților.

La rândul său, studentul a reprezentat unul dintre punctele centrale ale ceremoniei. Laura Geng, studentă în anul II la Contabilitate și Informatică de Gestiune, a transmis mesajul studenților Extensiei Satu Mare.

În încheiere, studentul Luca Prisăcaru, de la specializarea Marketing, a dat citire Legământului.

Noul an universitar a venit și cu noi programe de masterat

Oferta educațională prezentată la începutul anului universitar 2026-2027 a inclus atât specializările de licență deja cunoscute, cât și programe de masterat.

Studenții au putut urma Contabilitate și Informatică de Gestiune, Marketing și Pedagogia Învățământului Primar, în timp ce oferta de masterat a cuprins Audit și Expertiză Contabilă, Marketingul și Managementul Organizației în Spațiul European și Management Educațional.

Prin diversificarea programelor, reprezentanții Extensiei și-au propus să răspundă atât interesului studenților, cât și nevoilor existente în comunitate și pe piața muncii.

Studenții au primit primele informații pentru noul an

La finalul festivității au fost anunțate și primele întâlniri organizatorice pentru studenți.

Studenții din anul I de la Științe Economice, Contabilitate și Marketing, au fost programați joi, de la ora 16.30, în sala B11 din sediul de pe strada Ștefan cel Mare. Masteranzii de la Marketingul și Managementul Organizației în Spațiul European și Audit și Expertiză Contabilă au avut întâlnirea în aceeași locație, de la ora 16.00.

Studentele de la Pedagogia Învățământului Primar au fost așteptate în sala B01, de la ora 16.30, iar masteranzii de la Management Educațional au avut întâlnirea de la ora 16.00.

După mesajele oficiale, binecuvântare, prezentarea universității și intervențiile invitaților, festivitatea s-a încheiat cu momentul simbolic prin care a fost declarat oficial deschis anul universitar 2026-2027.

„Gaudeamus igitur” a marcat începutul unui nou an universitar pentru studenții și cadrele didactice ale Extensiei Satu Mare a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.







