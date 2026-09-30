17 elevi germani au ajuns la Satu Mare pentru o săptămână de cultură, prietenii și experiențe comune alături de colegii români

Parteneriatul dintre Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” și St. Jakobus Gymnasium din Germania continuă să apropie elevii din cele două comunități, prin întâlniri care depășesc granițele sălii de clasă. La Satu Mare au ajuns 17 elevi germani, însoțiți de cadrele didactice, aceștia fiind găzduiți de familiile partenerilor sătmăreni. Vizita le oferă tinerilor posibilitatea de a descoperi cultura locală, de a-și exersa cunoștințele de limba germană și, mai ales, de a transforma un parteneriat educațional în noi prietenii.

Oaspeți germani la Consiliul Județean Satu Mare

Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a primit vizita celor 17 elevi germani veniți la Satu Mare în cadrul schimbului de experiență derulat între Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” și St. Jakobus Gymnasium din Germania.

Grupul a fost însoțit de directoarea Katharina Schmidt și de profesoarele Monica Wurst și Silke Albrecht. Vizita se înscrie în cadrul relațiilor de colaborare dintre județul Satu Mare și districtul Ostalbkreis, oferind o dimensiune concretă cooperării dintre cele două comunități.

Familiile sătmărene, gazdele elevilor germani

Pe durata șederii la Satu Mare, elevii germani sunt găzduiți de familiile colegilor lor de la Liceul Teoretic German „Johann Ettinger”. Astfel, schimbul de experiență depășește cadrul strict al activităților școlare și le permite tinerilor să descopere direct viața de zi cu zi, cultura și tradițiile locale.

În același timp, întâlnirea reprezintă o oportunitate pentru elevi de a-și exersa limba germană, de a comunica într-un mediu intercultural și de a lega prietenii care pot continua și după încheierea vizitei.

Parteneriatul merge mai departe

Schimbul de experiență a început în decembrie 2025, iar proiectul continuă și în acest an. Următoarea întâlnire este programată pentru decembrie 2026, când elevii sătmăreni vor face deplasarea în Germania pentru a-și revedea partenerii de schimb.

Inițiatorii își doresc ca aceste întâlniri să devină o tradiție de lungă durată, prin care elevii celor două instituții de învățământ să aibă posibilitatea de a se cunoaște, de a învăța unii de la alții și de a transforma colaborarea dintre Satu Mare și Ostalbkreis într-o experiență concretă pentru generațiile tinere.



